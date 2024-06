Mistrz Europy i świata specjalnie dla „Wprost”: Polski zespół radzi sobie bardzo dobrze

Warto przypomnieć, że Polacy mieli spore problemy w eliminacjach ME 2024, żeby dostać się do turnieju głównego. Wszystko za sprawą fatalnej kadencji na stanowisku selekcjonera Fernando Santosa. Na ostatniej prostej udało się jednak oszukać przeznaczenie, a awans po wygranej w strefie barażowej wywalczył zespół prowadzony już przez trenera Michała Probierza.

David Trezeguet o szansach reprezentacji Polski na Euro 2024

Niedługo przed startem mistrzostw Europy była okazja zapytać jednego ze zwycięzców trofeum, z 2000 roku, o rokowania zarówno dla Polaków, jak i Francuzów. To właśnie w barwach Francji David Trezeguet sięgnął po końcowy triumf na boiskach Belgii i Holandii.

Co więcej, to również mistrz (1998) i wicemistrz (2006) świata.

– Wierzę, że Francja jest faworytem do wygrania Mistrzostw Europy ze względu na jakość, jaką reprezentuje. I to nie tylko w ujęciu indywidualnym, ale też zespołowym. Tu bardzo ważny jest zespół, ze zwycięskim trenerem i zawodnikami, którzy wygrywają z najsilniejszymi drużynami w Europie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo jasne, jak sądzę, że Francja jest silnym zespołem i zarazem najbardziej świadomym tego, że może wygrać mistrzostwa Europy – przyznał były świetny napastnik.

Jakie szanse Francuz dał reprezentacji Polski, czyli grupowemu rywalowi Trójkolorowych?

– Polska to wspaniały naród, świetny zespół, który radzi sobie bardzo dobrze. Spisali się już solidnie na mundialu w Katarze. Teraz będą mieli szansę wykazać się swoją jakością, z pewnością przeciwko bardzo zmotywowanej Francji. A także Francji bardzo świadomej swojej jakości. Dlatego to będzie bardzo trudny mecz dla Polski – zakończył Trezeguet.

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polscy piłkarze zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie starcie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

Czytaj też:

Kucharz na konferencji i bohater prosto z wakacji. Tragikomedia Polaków w NiemczechCzytaj też:

QUIZ wiedzy o piłkarskich mistrzostwach Europy. Sprawdź wiedzę o Euro!