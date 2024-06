Ważny apel Szymona Marciniaka. Poprosił kibiców o jedną rzecz

W meczu otwarcia Euro 2024 Niemcy rozbili Szkocję 5:1. Arbitrem tego spotkania był Clement Turpin, który bez większych problemów posędziował to spotkanie, ale mimo to zdarzały mu się pomyłki. Aż w trzech sytuacjach musiał interweniować VAR, aby dopomóc i poprawić decyzje francuskiego arbitra.

Interwencje VAR w meczu otwarcia

Pierwsza sytuacja miała miejsce w 25. minucie, kiedy Turpin odgwizdał „jedenastkę” po faulu na Jamalu Musiali. Faul był ewidentny, ale po wideoweryfikacji okazało się, że do przewinienia doszło tuż przed polem karnym.

Do drugiej interwencji VAR doszło w 43. minucie, kiedy Turpin nie odgwizdał brutalnego faulu na Ilkayu Gundoganie. Niemiec został bezpardonowo zaatakowany przez Szkota. Na szczęście Jerome Brisard, który siedział tego dnia w wozie, był czujny i zareagował. Ostatecznie ta sytuacja zakończyła się rzutem karnym i czerwoną kartką dla Ryana Porteousa. Trzecia interwencja VAR miała miejsce w 76. minucie. Asystenci Turpina nie wyłapali spalonego przy bramce Fulkruga.

Apel Szymona Marciniaka do kibiców

Wiele mówiło się o tym, że to Szymon Marciniak może poprowadzić mecz otwarcia. Tak się jednak nie stało. Wpływ mogły mieć ostre reakcje Niemców, którzy mocno skrytykowali Polaka po meczu Bayern Monachium – Real Madryt w półfinale Ligi Mistrzów. Naszym zachodnim sąsiadom nie spodobała się jedna z decyzji, która najprawdopodobniej pozbawiła Bawarczyków bramki i szansy na dogrywkę.

Na razie nie wiadomo, jakie mecze poprowadzi Szymon Marciniak. Mimo to 43-latek zwrócił się z apelem do kibiców za pośrednictwem swojego Instagrama. „EURO 2024 właśnie się dla nas zaczyna, trzymajcie kciuki. Pozdrawiamy” – napisał.

Choć nie wiemy, do którego meczu zostanie przydzielony Szymon Marciniak, to w przypadku jego asystentów sytuacja jest jasna. Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski, czyli sędziowie VAR w polskim teamie będą asystentami nr 1 i 2 Nejca Kajtazavicia podczas meczu Węgry – Szwajcaria. To starcie poprowadzi Slavko Vibcić.

