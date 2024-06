Michał Probierz „uciszył” kibica, a Ronaldo stracił swój rekord. Dzieje się na Euro 2024

Reprezentacja Polski szykuje się do kolejnego meczu mistrzostw Europy. Kibice w międzyczasie mogą podziwiać w akcji innych rywali. We wtorek na wielkiej imprezie zadebiutowali Gruzini. Kadra Willego Sagnola czuje się jak „Kopciuszek Euro”. Co jeszcze wydarzyło się na mistrzostwach Europy 18 czerwca?

Michał Probierz uciszył internautę

Podczas pierwszego meczu Polaków na niemieckim turnieju furorę zrobiła stylizacja Michała Probierza. Polski Związek Piłki Nożnej współpracuje z marką odzieżową Lancerto, przez co selekcjoner otrzymał dedykowane garnitury. W mediach mówiono o trzech różnych stylizacjach. Jeden z internautów wstawił zdjęcie na Twittera z podpisem: „Ilość stylizacji mówi, że Probierz przygotował się tylko na 3 mecze” (pisownia oryginalna). Na wpis odpowiedział sam selekcjoner, twierdząc, że ma w zanadrzu więcej kompletów. Dodał, że na największą uwagę zasługuje nie on, lecz piłkarze.

„Wręcz przeciwnie mam więcej i wierzę, że je ubiorę. Dzięki zawodnikom, którzy walczą o powrót na boisko z kibicami, którzy nas wspierają. Zawodnicy są najważniejsi i wspierajmy ich dając wiarę w to, co robią. My sztab jesteśmy tylko do pomocy. Sztab medyczny to top fachowcy” – napisał Probierz, czym wywołał wielką euforię u fanów.

Turecki rekordzista mistrzostw Europy

Turniej w Niemczech sprawił, że część tureckiej społeczności ma wielki futbol blisko domu. Mecz Turków z Gruzinami oglądały tysiące kibiców na trybunach Signal Iduna Park w Dortmundzie. Ich ukochana ekipa odpłaciła się efektownym zwycięstwem 3:1. Jedna z bramek dla ekipy Vincenzo Montelli zdobył słynny talent Realu Madryt, Arda Guler.

Zdobywając bramkę na 2:1 w drugiej połowie urodzony w 2005 roku piłkarz stał się najmłodszym zawodnikiem, który zdobył bramkę na Euro w swoim debiucie. W ten sposób pobił rekord Cristiano Ronaldo sprzed 20 lat.

CR7 tworzy historię Euro

Cristiano Ronaldo stracił jeden rekord, ale utworzył kolejny. Słynny Portugalczyk podobnie jak Guler pojawił się na boisku we wtorek. Jego ekipa pokonała Czechów 2:1. „CR7” nie wpisał się na listę strzelców, lecz i tak sprawił, że mówiono o nim na całym świecie. Piłkarz Al-Nassr zapisał się w historii mistrzostw Europy.

Od czasu debiutu na Euro w 2004 roku, Ronaldo nie opuścił żadnych mistrzostw Starego Kontynentu. Turniej w Niemczech jest dla niego szóstym tego typu. Jeszcze nigdy żaden gracz nie wystąpił na mistrzostwach Europy tyle razy. Długowieczność 39-latka wciąż zadziwia wszystkich miłośników futbolu.

