Znamy pary ćwierćfinałów Euro 2024. Wielkie hity na horyzoncie

Wtorek oznaczał na Euro 2024 ostatnie mecze fazy 1/8 finałów. Traf chciał, że w spotkaniach udział brali dwaj pogromcy Polaków. Zarówno Holendrzy, jak i Austriacy w fazie grupowej pokonali Biało-Czerwonych, przez co ci stracili szansę na awans do dalszej fazy. Do ćwierćfinałów awansowali jednak tylko Pomarańczowi, którzy nie dali szans Rumunii.

Najlepsza ósemka powalczy o mistrzostwo Europy

Znacznie więcej emocji towarzyszyło spotkaniu Austrii z Turcją. Zespół Ralfa Rangnicka był rewelacją fazy grupowej, który zakończył walkę w grupie z Holandią, Francją i Polską na pierwszym miejscu. To dawało im możliwość gry z trzecią ekipą grupy F – Turcją. Ekipa Vincenzo Montelli nie miała łatwej przeprawy w swojej czwórce, przez co czekało na nią starcie z niebezpiecznym rywalem. Mimo to zaskoczyli kibiców, triumfując 2:1. Mecz był pokazem świetnej defensywy Turków, którzy utrzymali ataki niedawnych rywali kadry Michała Probierza.

W Turcji zapanował szał na punkcie kadry. Kadra może pójść śladami ekipy z 2008 roku, która dotarła do najlepszej czwórki Euro. Ale to nie jedyny uczestnik ćwierćfinałów. W walce o triumf jest także inna rewelacja, Szwajcarzy. Najbardziej emocjonująco zapowiadają się jednak starcia Hiszpanów z Niemcami oraz Portugalii z Francji. Gospodarze Euro chcą pokazać się jak najlepiej przed własną publicznością, lecz z pewnością wiedzą, że kadra z Półwyspu Iberyjskiego to jeden z faworytów. Z kolei starcie Portugalii z Francją będzie powtórką finału Euro 2016. Wówczas więcej szczęścia miał zespół z Cristiano Ronaldo. Jak będzie tym razem?

Terminarz ćwierćfinałów Euro 2024

Ćwierćfinały Euro 2024 zostaną rozegrane w dniach 5-6 lipca 2024 roku. Jako pierwsi wybiegną na murawę piłkarze Niemiec i Hiszpanii, którzy zagrają w Stuttgarcie. Tego samego dnia Portugalia zmierzy się z Francją.

Hiszpania – Niemcy, 5 lipca (piątek), godzina 18:00, Stuttgart

Portugalia – Francja, 5 lipca (piątek), godzina 21:00, Hamburg

Anglia – Szwajcaria, 6 lipca (sobota), godzina 18:00, Dusseldorf

Holandia – Turcja, 6 lipca (sobota), godzina 21:00, Berlin

