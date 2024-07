Przypuszczenia się potwierdziły. Wiemy, co z przyszłością trenera reprezentacji Anglii

Przypuszczenia się potwierdziły. Gareth Southgate po ośmiu latach pracy z reprezentacją Anglii odchodzi ze swojego stanowiska. Opinie na temat jego pracy z kadrą są podzielone – szczególnie po ostatnich mistrzostwach Europy. Synowie Albionu co prawda dotarli do wielkiego finału, ale trenerowi zarzucano, iż marnuje potencjał, który drzemie w tym zespole.

Federacja ogłasza. Southgate odchodzi

O odejściu Southgate'a ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Anglii poinformowała tamtejsza federacja. To była decyzja trenera, który zrezygnował z dalszego prowadzenia drużyny. Wcześniej można było usłyszeć głosy mówiące o tym, że działacze chcą z nim przedłużyć kontrakt do mistrzostw świata w 2026 roku. To się ostatecznie nie wydarzy.

„Jako dumny Anglik, to był zaszczyt mojego życia grać dla Anglii i ją później trenować. To znaczyło dla mnie wszystko i dałem z siebie wszystko. Ale nadszedł czas na zmiany i nowy rozdział. Niedzielny finał w Berlinie przeciwko Hiszpanii był moim ostatnim meczem w roli menedżera reprezentacji Anglii” – powiedział po rozstaniu Southgate, cytowany przez stronę angielskiej federacji.

Były już trener Anglików wskazał, że przez wiele lat spotykał na swojej drodze wyjątkowych ludzi, którzy mu pomagali. Wspomniał także o kibicach.

„Mamy najlepszych fanów na świecie, a ich wsparcie znaczy dla mnie cały świat. Jestem fanem Anglii i zawsze będę. Nie mogę się doczekać, aby oglądać i świętować, jak gracze tworzą więcej wyjątkowych wspomnień i łączą i inspirują naród, jak wiemy, że potrafią. Dziękuję, Anglio – za wszystko" – dodał.

Southgate jako selekcjoner Anglii

Southgate poprowadził drużynę narodową w 102 meczach. Wygrał 64 z nich, 20 zremisował i 18 przegrał. Poza dwoma finałami na mistrzostwach Europy uczestniczył jako selekcjoner w dwóch mundialach. W 2018 roku Anglia zajęła czwarte miejsce, a cztery lata później odpadła z turnieju w ćwierćfinale.

