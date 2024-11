Alarmujące wieści od Anny Lewandowskiej. Wielka woda dotarła do Katalonii!

214 – tyle wynosi na razie oficjalna liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej, która dotknęła Hiszpanię. DANA, czyli tzw. zimna kropla, to rodzaj burzy spowodowanej przez zimne powietrze.

W ciągu zaledwie kilku godzin w regionie Walencji spadło tyle deszczu, ile normalnie jest tutaj notowane przez rok. O tym, jak wygląda sytuacja w Hiszpanii, informujemy na bieżąco. O nastrojach panujących wśród hiszpańskiej społeczności po ogromnej tragedii w swoim autorskim tekście informowała na łamach Wprost.pl Anna Mokrzanowska.

Anna Lewandowska pokazuje wielką wodę w okolicach Katalonii

Na hiszpańskich terenach nie brakuje Polaków. Tym najbardziej znanym duetem, zamieszkującym od kilku lat Półwysep Iberyjski, jest rodzina Lewandowskich. Robert Lewandowski to gwiazda FC Barcelony, najważniejszego obok Realu Madryt klubu w Hiszpanii. Anna Lewandowska, równie ważna postać życia publicznego, towarzyszy swojemu ukochanemu razem z rodziną.

Żona kapitana reprezentacji Polski za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała niepokojące nagrania, ukazujące, że wielka woda w hiszpańskich rejonach, konkretnie katalońskich, nie odpuszcza. Na nagraniach widać zalane drogi oraz to, że po obfitych opadach deszczu, sytuacja w Katalonii – delikatnie rzecz ujmując – daleka jest od optymalnej. Mieszkańcy mieli również otrzymać oficjalne ostrzeżenia od lokalnych władz o występującej, obfitej wodzie również na terenach mieszkalnych.

Co więcej, ze względu na gwałtowną burzę została odwołana jednostka treningowa liderów LaLiga. Trudna sytuacja pogodowa ma potrwać w Katalonii do 7 listopada. Z pewnością na Półwyspie Iberyjskim z utęsknieniem wyczekiwana jest poprawa pogody, która pomogłaby zarówno w powrocie do jakiejkolwiek normalności – w rejonach wspomnianej Walencji – jak i odsunęła ew. zagrożenie dla pozostałych miejsc kraju.

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra na wyjeździe, w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. Lewandowski i jego koledzy (m.in. Wojciech Szczęsny) zmierzą się na ternie Crveny Zvezdy, na „gorącym” – ze względu na żywiołowych kibiców – stadionie w Belgradzie.

