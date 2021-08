Bayern Monachium rozpoczyna sezon. Zespół Lewandowskiego przed historyczną szansą

Bayern Monachium jest absolutnym dominatorem ligi niemieckiej. Klub z Bawarii aż 30-krotnie sięgał po mistrzostwo, w tym bez przerwy przez ostatnie dziewięć sezonów. Jeśli drużyna Roberta Lewandowskiego ponownie zakończy rozgrywki Bundesligi na pierwszym miejscu, to pobije rekord Juventusu.

Ekipa z Turynu w latach 2012-2020 zdobywała mistrzostwo Włoch co sezon, wygrywając w sumie dziewięć tytułów z rzędu. Tym samym stała się jedynym zespołem z najsilniejszych lig Europy, któremu udało się podtrzymać taką passę. Dominację Starej Damy przerwał ostatnio Inter Mediolan, przez co Juventus stracił szansę na kolejny, dziesiąty już tytuł zdobywany bez przerwy. Jeśli Bayern utrzyma formę z poprzedniego sezonu, to już w maju 2022 roku możemy być świadkami historycznego wyczynu mistrza Niemiec.

Bayern rozpoczyna sezon

Pierwsze spotkanie nowego sezonu Bayern rozegra już w piątek 13 sierpnia. Podopieczni Juliana Nagelsmanna zmierzą się na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach, czyli ósmą drużyną poprzednich rozgrywek. Na boisku powinniśmy zobaczyć Roberta Lewandowskiego, który w ubiegłym sezonie pobił legendarny rekord Gerda Muellera dotyczący liczby strzelonych bramek.

„Kicker” przewiduje, że Polaka od pierwszych minut będą wspomagali Thomas Mueller, Serge Gnabry i Leroy Sane. Miejsce w składzie dostaną również Joshua Kimmich i Leon Goretzka, a o sile defensywy stanowić będą Bouna Sarr, Dayot Upamecano, Tanguy Nianzou i Alphonso Davies. Między słupkami tradycyjnie stanie Manuel Neuer.

Gdzie obejrzeć mecz Bayernu?

Mecz Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium rozpocznie się o godz. 20:30. Transmisja z tego spotkania, jak i innych starć rozgrywanych w ramach Bundesligi, będzie dostępna na platformie Viaplay.pl.

