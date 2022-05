Śmiertelny wypadek z udziałem piłkarza. Policja wszczęła śledztwo

Rick van Drongelen, który jest obecnie wypożyczony z Unionu Berlin do KV Mechelen, uczestniczył w śmiertelnym wypadku samochodowym. Holenderski obrońca został przewieziony do szpitala, o czym poinformował jego klub. Niestety kierowca drugiego pojazdu zginął na miejscu. Miał zaledwie 18 lat i mieszkał w Hulst.

Rick van Drongelen trafił do szpitala z obrażeniami

Jak informują media, do wypadku doszło około godziny 7:40 w środę, 4 maja w miejscowości Langeweg. 23-letni zawodnik KV Mechelen był w drodze na trening. Nagle, będąc na drodze krajowej N258 zderzył się z kierowcą drugiego pojazdu. Na ten moment szczegóły wypadku nie są jeszcze znane. Nie wiadomo więc, kto zawinił. Lokalna policja wszczęła wstępne śledztwo, w celu wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia.

Rick van Drongelen trafił do szpitala. Na szczęście jego stan jest stabilny. Doznał jedynie niewielkich obrażeń. – Rick został przewieziony do szpitala. Na pierwszy rzut oka jego obrażenia nie wydają się zbyt poważne, ale dalsze badania lekarskie powinny dać jasny obraz sytuacji – powiedział dyrektor sportowy KV Mechelen Tom Caluwe. Belgijski klub złożył również kondolencje rodzinie ofiary.

Holenderski zawodnik jest piłkarzem Unionu Berlin, który do końca tego sezonu został wypożyczony do KV Mechelen. Do Belgii trafił w zimowym oknie transferowym. 23-latek z miejsca stał się ważną postacią w nowym zespole. Od momentu przenosin wystąpił w 10 meczach. W przeszłości Rick van Drongelen był piłkarzem niemieckiego HSV, którego barw bronił w latach 2017-2021.

