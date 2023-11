Były reprezentant Polski może objąć klub w Niemczech. To byłby duży awans

Polscy trenerzy nie cieszą się popularnością na rynku zagranicznym. W ostatnim czasie największą furorę robił Maciej Skorża, który z Urawa Red Diamonds wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów. Z kolei kompletnie nie wyszła przygoda Czesława Michniewicza z arabskim Abha FC. Szansę pracy w Niemczech ma teraz dostać były reprezentant Polski.

Były reprezentant Polski stoi przed dużą szansą

Eugen Polanski to piłkarz od lat związany z niemieckim futbolem. Urodzony w Sosnowcu były pomocnik dorastał za zachodnią granicą Polski, gdzie reprezentował nawet młodzieżowe kadry. Ostatecznie przed EURO 2012 za sprawą starań Franciszka Smudy gracz zgodził się grać dla Biało-Czerwonych. Jego przygoda z narodowymi barwami skończyła się po objęciu zespołu przez Adama Nawałkę.

Po zakończeniu kariery Polanski wziął się za karierę trenerską. Pracował jako asystent w Sankt Gallen, by później objąć funkcję trenera rezerw Borussii Monchengladbach. Zdaniem niemieckiego dziennikarza, Floriana Plettenburga ze Sky, były pomocnik jest jednym z głównych kandydatów do objęcia funkcji trenera VfL Osnabruck.

Klub zamyka tabelę 2. Bundesligi. Do tej pory zdobył zaledwie 7 punktów w 13 meczach, przez co pożegnano się z dotychczasowym szkoleniowcem, Tobiasem Schweinsteigerem. Jeśli informacje by się potwierdziły, Polanski dostałby ogromną szansę na pokazanie się w dużym futbolu jako szkoleniowiec.

Kariera Eugena Polanskiego

Eugen Polanski jako piłkarz zadebiutował w seniorskim futbolu w Borussii Monchengladbach. Następnie był zawodnikiem hiszpańskiego Getafe, a także Mainz i Hoffenheim. Łącznie w latach 2011-2014 wystąpił w 19 meczach reprezentacji Polski, nie zdobywając bramki. Brał udział w EURO 2012 i eliminacjach mistrzostw świata 2014.

