Zaczynamy 9. kolejkę Ekstraklasy. Górnik Łęczna zagra z Lechią Gdańsk

Górnik Łęczna nie radzi sobie w tym sezonie najlepiej. Podopieczni Kamila Kieresia na osiem spotkań wygrali tylko jedno. Gospodarze piątkowego spotkania z Lechią mają na koncie teraz pięć punktów i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Goście natomiast zajmują wysokie, czwarte miejsce i przyjeżdżają do Łęcznej z jasną rolą lidera.

Dwie wygrane Lechii z rzędu

Można myśleć, że Lechia Gdańsk znajduje się obecnie w dobrej formie. Piłkarze Tomasza Kaczmarka wygrali bowiem dwa mecze z rzędu. Najpierw w lidze pokonali Piast Gliwice 1:0, a we wtorek 21 września awansowali do 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski o zwycięstwie nad Jagiellonią Białystok. – Mamy niesamowicie wymagający tydzień. Od meczu z Piastem nie minęły nawet 72 godziny, a już w piątek gramy kolejne spotkanie z Górnikiem Łęczna. Mamy dużo pracy do wykonania – mówił po meczu z Jagiellonią trener Kaczmarek.

Górnik Łęczna – Lechia Gdańsk. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk rozpocznie się w piątek 24 września o godzinie 18. Spotkanie będzie dostępne na Canal+ Sport.

