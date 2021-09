W pucharze nie wyszło, więc czas na rehabilitację w lidze. Śląsk Wrocław kontra Wisła Płock

Mecz pucharowy Śląska Wrocław, w którym zmierzył się on z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza nie poszedł po myśli Jacka Magiery. Beniaminek ekstraklasowy zdobył bramkę już w 3. minucie i nie wypuścił wyniku do końca spotkania. Śląsk po drodze dostał jeszcze czerwoną kartkę i wszystkie powyższe wydarzenia złożyły się na to, że nie ma wrocławian już w Fortuna Pucharze Polski.

Czas na rehabilitację

Po pucharowej przegranej z ostatnią drużyną w tabeli Ekstraklasy, która w sezonie ligowym nie uświadczyła jeszcze zwycięstwa, czas na rehabilitację. Piłkarze Śląska Wrocław zagrają w niedzielę z Wisłą Płock i powalczą o zakończenie kolejki na podium rozgrywek. Podopieczni Jacka Magiery znajdują się przed spotkaniem z Wiślakami na czwartej pozycji, a na koncie mają 14 punktów. Przeciwnicy natomiast przystępują do meczu z 10. miejsca z dorobkiem 10 punktów

Śląsk Wrocław – Wisła Płock. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Śląsk Wrocław - Wisła Płock rozpocznie się w niedzielę 26 września o godzinie 15. Spotkanie będzie można oglądać na Canal+ Sport.

