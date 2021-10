Nietypowa kontuzja młodego gracza Pogoni Szczecin. Wszystko przez gumę do rozciągania

O zdarzeniu, do jakiego doszło podczas treningu Portowców, poinformowało Radio Szczecin. W trakcie ćwiczeń jednemu z zawodników pękła guma do rozciągania, która uderzyła go w jądro. 16-latek trafił do miejscowego szpitala przy ulicy Arkońskiej, gdzie spędził tydzień. Jak przekazał w rozmowie z rozgłośnią rzecznik Pogoni Szczecin Krzysztof Ufland, młody piłkarz po zakończeniu hospitalizacji był już gotowy do gry.

Zaplecze pierwszej drużyny

Nietypowy incydent dotyczy prawdopodobnie zawodnika którejś z drużyn juniorskich. Pogoń Szczecin to bowiem nie tylko zespół, który występuje w Ekstraklasie, ale również rezerwy oraz drużyny juniorów starszych i młodszych. Zawodnicy grający w zespołach młodzieżowych rywalizują o powołanie do drużyny seniorskiej, a przykład Kacpra Kozłowskiego pokazuje, że gra w juniorskiej drużynie może być przystankiem w drodze do nie tylko pierwszego zespołu, ale również seniorskiej reprezentacji Polski.

Przypomnijmy, dobre występy Kozłowskiego w Ekstraklasie zaowocowały powołaniem do kadry narodowej, a niespełna 18-letni zawodnik szybko przeszedł do historii. Wychowanek Pogoni Szczecin jest bowiem najmłodszym piłkarzem, który zagrał na mistrzostwach Europy. Młody pomocnik staje się powoli ważną postacią reprezentacji, a obecnie jest jedynym przedstawicielem polskiej ligi, który otrzymał powołanie na mecze z San Marino i Albanią.

