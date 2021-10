Dramat piłkarza Legii. Wypada z gry na kilka miesięcy

Informację o kontuzji zawodnika przekazał w krótkim komunikacie jego klub. „Joel Abu Hanna doznał kontuzji łąkotki lewego kolana w wygranym przez Izrael 2:1 meczu eliminacji mistrzostw świata z Mołdawią. Obrońca Legii Warszawa opuścił murawę w 46. minucie spotkania” – przekazano.

Reprezentant Izraela przeszedł już szczegółowe badania, które wykazały, że czeka go kilkumiesięczna przerwa od gry. Tym samym 28-latka nie zobaczymy nie tylko w niedzielnym meczu z Lechem Poznań, ale również najbliższych starciach Wojskowych w fazie grupowej Ligi Europy.

Joel Abu Hanna i jego statystyki

Wprawdzie Hanna nie jest podstawowym zawodnikiem Legii, ale jego absencja i tak może okazać się zmartwieniem dla Czesława Michniewicza, który chcąc podtrzymać dobrą dyspozycję w Lidze Europy i odrabiać straty w Ekstraklasie musi dysponować szeroką kadrą.

Izraelski obrońca do tej pory dostawał szansę w dwóch spotkaniach ligowych obecnego sezonu oraz w starciu z Leicester City, kiedy to wchodził na boisko z ławki rezerwowych. 28-latek do mistrza Polski dołączył w lipcu 2021 roku, po dwóch sezonach spędzonych w Zorii Ługańsk.

Wcześniej Hanna występował m.in. w Fortunie Koeln i 1. FC Kaiserslautern. Urodzony w Troisforfie zawodnik pierwsze piłkarskie szlify zbierał w Bayerze Leverkusen, gdzie występował w drużynach juniorskich.

