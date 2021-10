Dlaczego Mateusz Bogusz nie trafił do Legii Warszawa? Młody Polak dostał od Leeds ultimatum

W minionym okienku transferowym sporo mówiło się o tym, że Legię Warszawa wzmocni Mateusz Bogusz. Ten młody pomocnik związany jest z występującym w Premier League Leeds United (gdzie gra też Mateusz Klich), ale angielski klub kategorycznie odradzał Polakowi powrót do naszego kraju. Dlaczego? O tym opowiedział sam zawodnik w wywiadzie na kanale „Foot Truck”.

Dlaczego Leeds United nie chciało puścić Mateusza Bogusza do Legii Warszawa?

Sam Bogusz, rozważając możliwości transferowe, chciał dołączyć do Legii – Brałem pod uwagę powrót do Polski. Ze względu na Czesława Michniewicza, ale także to, że warszawianie grają w europejskich pucharach – wyznał rozgrywający.

Leeds postawiło jednak sprawę jasno, właściwie dając naszemu młodzieżowemu reprezentantowi kraju ultimatum. – Wiedziałem, że mnie nie puszczą. Usłyszałem: „Jeśli właśnie tego pragniesz, możemy cię do niej sprzedać, ale nie wypożyczyć. Jeżeli chcesz iść do Legii, to okej. Ale nawet gdy zaliczysz tam dobry sezon, to nadal nie będziesz w stanie wrócić po tym sezonie i grać w pierwszym składzie Leeds” – zdradził Bogusz.

Dlaczego Anglicy tak podeszli do sprawy? – Uznali, że Ekstraklasa to jest zbyt niski poziom. Drugą ligę hiszpańską uważają za lepszą. Jeśli tu się pokażę, to według nich będę w stanie wskoczyć na taki poziom, jakiego oni oczekują. To usłyszał mój agent, który rozmawiał z dyrektorem sportowym. Wygląda na to, że w Leeds jeszcze we mnie wierzą. Trafiłem do Ibizy, lecz Anglicy w rozmowach zaznaczali, że nie ma szans, aby w umowie znalazła się klauzula wykupu. To było bezdyskusyjne – opisał pomocnik.

Segunda Division. Bogusz rozgrywa dobry sezon w Ibizie

Zamiast do Legii, ostatecznie Bogusz trafił do UD Ibizy, czyli zespołu występującego w hiszpańskiej Segunda División. Polak bardzo dobrze spisuje się na wypożyczeniu, bowiem w tym sezonie zagrał w siedmiu meczach ligowych, zdobył w nich trzy bramki i zaliczył asystę. Co ciekawe pomocnik w Ibizie nie zawsze gra na swojej nominalnej pozycji. Trener Juan Carlos Carcedo często wystawia go też na skrzydle, co… Podoba się samemu Boguszowi. W tym samym wywiadzie przyznał, że jest szczęśliwy z takiego obrotu wydarzeń, a styl gry zespołu sprzyja jego umiejętnościom.

