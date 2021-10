Cracovia i Warta w walce o ligowe punkty. Ekipa z Poznania chce przerwać złą passę

Cracovia w ostatnim czasie nie prezentuje równej formy. Pasy wprawdzie w połowie września zremisowały z Pogonią Szczecin a później ograły na wyjeździe Piast Gliwice, ale na początku października podzieliły się punktami ze Stalą Mielec. To jednak i tak daje drużynie prowadzonej przez Michała Probierza miejsce mniej więcej w połowie stawki i bezpieczną przewagę nad strefą spadkową.

Fatalna passa Warty

W strefie spadkowej znajduje się z kolei Warta Poznań, która w ostatnim czasie ma problem z przerwaniem passy porażek. Podopieczni Piotra Tworka w poprzedniej kolejce ulegli Rakowowi Częstochowa, a wcześniej skompromitowali się w Pucharze Polski, odpadając po starciu z trzecioligową Olimpią Grudziądz.

Na swoim koncie Warta ma już pięć ligowych porażek i cztery remisy, co przy zaledwie jednej wygranej nie daje jej dużych nadziei na utrzymanie się w Ekstraklasie. Jeśli ekipa ze stolicy Wielkopolski nie chce jeszcze bardziej skomplikować sowjej sytuacji, musi zacząć regularnie punktować. W starciu z Cracovią nie będzie o to łatwo i to Pasy będą faworytem tego spotkania.

Transmisja meczu Cracovia – Warta Poznań

Cracovia i Warta Poznań zmierzą się w niedzielę 17 października, a pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godz. 15. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Sport i w serwisie canalplus.com.

