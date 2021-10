Marek Papszun wychwalany przez portugalskiego trenera. „Na swój sposób to wizjoner”

Goncalo Feio to portugalski szkoleniowiec, który od lat pracuje w polskim futbolu. Ma w swoim CV także Legię Warszawa oraz Wisłę Kraków, a obecnie pełni funkcję asystenta Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa. Portugalczyk udzielił wywiadu portalowi weszlo.com, gdzie opowiedział, dlaczego uważa go za wyjątkowego szkoleniowca i jak układają się ich relacje.

Raków Częstochowa. Asystent Marka Papszuna o wspólnej pracy

– Jeśli chodzi o samą filozofię pracy: jednym z powodów, dla którego szybko znaleźliśmy wspólny język z trenerem Papszunem, jest to, że na wielu płaszczyznach mamy podobne spojrzenie. Jedną z nich stanowi właśnie intensywność naszych działań. W takich okolicznościach łatwo się wdrożyć – opowiedział Feio o początkach współpracy z trenerem.

Portugalczyk przyznał, że odkąd pracuje w Rakowie, ani razu nie był w ojczyźnie, a rzadko bywa nawet w domu rodzinnym, który założył w Polsce. – Trener Papszun często mnie pyta, czy nie chcę tam pojechać. Do Portugalii planuję polecieć na święta – stwierdził.

Ekstraklasa. Dlaczego Marek Papszun jest wizjonerem?

Feio nie ukrywa, że to, co jego przełożony osiągnął w Rakowie, mocno mu imponuje. – Marek Papszun, mimo że na pewno ma jeszcze wiele przed sobą, to dla mnie już dziś przykład skrajnego sukcesu. Tak postrzegam blisko sześć lat jego obecności w Częstochowie, dwa awanse, zdobycie Pucharu Polski i wywalczenie awansu do europejskich pucharów. Do tego dochodzi promowanie i sprzedawanie wielu piłkarzy oraz rozwój całego klubu. Takie rzeczy są możliwe tylko wtedy, gdy trener ma w sobie coś, czego nie mają pozostali – opowiadał asystent.

Dlaczego Feio uważa go wizjonera? – Pod pewnymi względami znacznie wyprzedził innych, choćby poprzez wdrażanie ustawienia z trójką stoperów i dostosowanie filozofii gry do wymogów współczesnej piłki. Łączył to z wybitną organizacją pracy i niesamowitym parciem na wygrywanie, którym zaraża ludzi dookoła. Posiada cechy, które ogromnie go wyróżniają na tle reszty i dzięki temu już tyle osiągnął – zakończył Portugalczyk.

