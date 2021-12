W Legii Warszawa nadchodzą zmiany. „Będę decydował o strukturze działu sportowego”

Legia Warszawa jest w dołku od wielu miesięcy. Z jej problemami męczy się już trzeci trener w tym sezonie, a wielkiej poprawy nie widać, o czym świadczy fakt, że Wojskowi zakończyli 2021 rok w strefie spadkowej. Rozwiązania trudnej sytuacji zaczęto więc szukać w pionie sportowym klubu. Wczoraj swoją pracę przy Łazienkowskiej zakończył krytykowany często Radosław Kucharski, a na jego miejsce pojawił się legendarny piłkarz mistrzów Polski Jacek Zieliński. Parę godzin po zatrudnieniu udzielił on wywiadu dla WP SportoweFakty, w którym przedłożył swoją wizję pracy w Legii.

Legia Warszawa. Jacek Zieliński czuje się gotowy

Jacek Zieliński stwierdził, że gdy otrzymał propozycję stanowiska dyrektora sportowego Legii Warszawa nie wahał się ani chwili. Zupełnie nie przeszkadzała mu obecna sytuacja klubu, ponieważ ma wewnętrzne poczucie, że jest w stanie pomóc Wojskowym. – Robiłem to już wcześniej, na innym poziomie wprawdzie, ale mam w tym zakresie doświadczenie. Wydaje mi się, że jestem gotowy, aby pomóc klubowi w trudnym momencie – powiedział pracownik Legionistów.

Transfery. Prezes Mioduski nie będzie się wtrącał w działania sportowe Zielińskiego?

Do tej pory często krytykowano Dariusza Mioduskiego, że ten za bardzo wtrąca się w decyzje sportowe klubu. Tym razem ma jednak być inaczej. – Rozmawialiśmy o tym i przekaz był jasny: to ja będę decydował o strukturze działu sportowego, kogo będę zatrudniał i z kim chcę pracować na co dzień. Będę za to wszystko odpowiedzialny i taki układ mi się podoba – zdradził Jacek Zieliński. Dyrektor sportowy Legii powiedział również, jakimi kryteriami będzie się kierował przy wyborze zawodników. – Dla mnie podstawowy warunek jest taki, że piłkarz musi pasować do idei naszej gry w obszarach działania i umiejętności – powiedział Zieliński. Dodał również, że jeżeli będzie miał do wyboru dwóch piłkarzy o zbliżonych parametrach, jednego z Polski, drugiego z zagranicy, zawsze wybierze Polaka.

Czytaj też:

Prezes Kulesza o świątecznej rozmowie z Sousą: W ogóle się tym nie zdenerwowałem