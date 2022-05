Jeden z czołowych napastników Ekstraklasy opuści kraj. Kierunek Turcja

Patryk Szysz jest jednym z podstawowych graczy Zagłębia Lubin, które w tym sezonie do końca musi patrzeć za plecy, by przypadkiem następnej kampanii nie zaczynać w Fortuna 1. Lidze. Mimo średniej formy drużyny sam napastnik prezentował się dobrze, ponieważ do tej pory strzelił w Ekstraklasie 11 goli i zaliczył sześć asyst, co daje mu 7. miejsce w tabeli najlepszych strzelców polskiej ligi.

Jego drużyna zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli, a nad strefą spadkową ma cztery punkty przewagi. Warto jednak zaznaczyć, że do rozegrania pozostały im dwa spotkania z absolutną czołówką – Rakowem Częstochowa i Lechem Poznań. Praktycznie pewne jest jednak, że ewentualna gra w Ekstraklasie lub jeszcze możliwy spadek nie będą zupełnie w kręgu obowiązku i zainteresowań Patryka Szysza, który w następnym sezonie będzie reprezentował zagraniczny klub.

Patryk Szysz przenosi się do Turcji

O potencjalnych przenosinach Patryka Szysza do tureckiego Istanbulu Baseksehir informował już dwa dni temu dziennikarz Yagız Sabuncuoglu. Onet Sport poinformował natomiast, że kontrakt między zawodnikiem a drużyną już został podpisany. Piłkarz był obdarzony wcześniej zainteresowaniem ze strony Legii, ale ta nie była w stanie dorównać ofercie z tureckiej strony.

Polak przeniesie się do klubu, którego najbardziej zamierzchła historia sięga... 2014 roku. Drużyna jest aktywnie wspierana przez prezydenta Turcji Recepa Erdogana. Mimo tak krótkiego stażu ekipa z Istambułu zdążyła już wygrać mistrzostwo kraju i rozegrać spotkania w fazie grupowej Ligi mistrzów. Obecny sezon to również niezła 4. pozycja i szansa na grę w Lidze Konferencji Europy.

