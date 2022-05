Sensacyjny transfer gwiazdy Lecha Poznań. Prezes skomentował doniesienia

W sobotę, 14 maja Lech Poznań został nowym mistrzem Polski. Działacze Kolejorza osiągnęli cel, który postawili sobie przed rozpoczęciem rozgrywek. Teraz mogą więc skupić się na kolejnym sezonie. Wkrótce można spodziewać się wzmocnień. Włodarze szukają zawodników przede wszystkim na pozycję bramkarza, napastnika czy też środkowego obrońcę. Niewkluczone jest również, że z klubu odejdzie kilku piłkarzy, w tym Pedro Tiba, którego kontrakt z Dumą Wielkopolski wygasa wraz z końcem czerwca tego roku.

Piotr Rutkowski skomentował plotki o transferze Tiby do Legii

Od kilku tygodni pojawia się coraz więcej spekulacji dotyczących Portugalczyka. Niedawno media informowały, że usługami portugalskiego piłkarza bardzo poważnie zainteresowana jest Jagiellonia Białystok. Z kolei według dziennikarzy Weszło.com, sytuację kontraktową zawodnika chcieliby wykorzystać działacze Legii Warszawa. Wojskowi nie mają pieniędzy na transfery, ale są w stanie spełnić jego żądania 33-letniego pomocnika, ponieważ ten mógłby przejść do stołecznego zespołu za darmo.

Sensacyjne doniesienia postanowił skomentować prezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski, który był gościem programu „Gol”. – Pedro Tiba w Legii? Moim zdaniem za dużo przeżył w Lechu Poznań, by miało się to ziścić. Wie przecież, jak ważny jest dla kibiców. To będzie jednak jego decyzja, gdzie zagra w kolejnym sezonie, a my nie mamy na to zbyt dużego wpływu. Ma kontrakt z nami tylko do końca czerwca – powiedział, cytowany przez portal Transfery.info.

Pedro Tiba trafił do Kolejorza w 2018 roku, ale obecny sezon w jego wykonaniu nie jest najlepszy. 33-latek stracił uznanie w oczach trenera Macieja Skorży. Przestał odgrywać kluczową rolę w drużynie mistrzów Polski.

