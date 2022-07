Wiemy, kto będzie kapitanem Legii Warszawa. Kosta Runjaić odsłonił karty

Po przybyciu Kosty Runjaicia na ul. Łazienkowską, ten od razu zaczął pracę nad wyciągnięciem Legii z kryzysu. Najpierw szkoleniowiec zaczął od poprawy atmosfery w zespole. Na przedsezonowym zgrupowaniu Niemiec zaśpiewał piosenkę „Allez Allez Liverpool”, w której pozmieniał słowa. – Wybrałem tę piosenkę, bo możemy zaśpiewać ją razem. Gramy razem, pracujemy razem – powiedział do swoich piłkarzy niemiecki trener.

Kosta Runjaić powiedział, kto będzie kapitanem Legii

Następnie Runjaić zdecydował o hierarchii w zespole. Niemiec odebrał opaskę kapitańską Arturowi Jędrzejczykowi i przekazał ją Mateuszowi Wietesce. Kiedy Legia Warszawa otrzymała za niego ofertę opiewającą na około 1,5 mln euro, klub nie zablokował transferu swojego wychowanka i pozwolił mu przejść do francuskiego Clermont Foot. Po odejściu 25-latka Legia Warszawa znów została bez kapitana.

Na konferencji prasowej przed meczem 3. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Cracovia Kraków – Legia Warszawa, trener Kosta Runjaić zdradził, kto będzie nowym kapitanem zespołu.

Po odejściu Mateusza Wieteski kapitanem będzie Josue, a zastępować go będzie Bartosz Kapustka. Postanowiłem, że od teraz będzie to tercet. Trzecią osobą w kolejności będzie Paweł Wszołek – oświadczył trener Legii Warszawa.

Runjaić o następcy Wieteski: Nazwiska są mi znane

Niemiecki szkoleniowiec zapytany o następcę Mateusza Wieteski, odpowiedział, że w zeszłym tygodniu pojawiały się różne nazwiska. – Do plotek się nie odnoszę, one pojawiają się zawsze. To normalne, gdy klub poszukuje nowych piłkarzy. Ja jednak nie będę ich komentował – dodał.

Gdy pojawił się temat możliwego odejścia Wieteski, rozmawialiśmy wspólnie z Jackiem Zielińskim. Zarówno nasz duet, jak i pozostałe osoby decyzyjne były świadome, że na chwilę obecną nie będziemy w stanie zaproponować alternatywy w naszej drużynie. Było jasne, że będziemy musieli rozejrzeć się za odpowiednim dla nas zawodnikiem na rynku transferowym. Odnosząc się do potencjalnych nazwisk – te nazwiska są mi znane, ale nie będę na ten moment mówił więcej – powiedział trener stołecznego klubu.

W środę 27 lipca dziennikarze poinformowali, że potencjalnym następcą Mateusza Wieteski ma być David Bates z Aberdeen. W mediach pojawiło się również nazwisko Aleksandara Radovanovicia z Kortrijk.

