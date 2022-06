Legia Warszawa ma nową przyśpiewkę. Wymyślił ją Kosta Runjaić

W minionym sezonie PKO Ekstraklasy Legia Warszawa miała ogromne problemy. Szczególnie na początku rozgrywek, gdy po serii porażek zespół znalazł się w strefie spadkowej. Misję utrzymania stołecznego klubu działacze powierzyli Aleksandarowi Vukoviciowi, który zapewnił Legii utrzymanie. Mimo wykonania zadania, wygasająca po zakończonym sezonie umowa nie została przedłużona.

W jego miejsce przybył Kosta Runjaić, który przez ostatnie pięć lat prowadził Pogoń Szczecin, z którą od 2019 roku w każdym sezonie zajmował miejsce na podium Ekstraklasy. Niemiec podpisał z Legią Warszawa kontrakt do 2024 roku. Po ostatniej fatalnej kampanii, presja na włodarzach warszawskiego klubu i na nowym trenerze jest bardzo duża. – Wybór nowego trenera to jedno z najważniejszych zadań, jakie miałem do zrealizowania w pierwszych miesiącach pracy w roli dyrektora sportowego Legii Warszawa – powiedział po zatrudnieniu szkoleniowca dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

Runjaić o atmosferze w Legii: Jest negatywna

Dyrektor sportowy Legii podkreślił, że decyzja o zatrudnieniu Kosty Runjaicia była odpowiednio analizowana i poprzedzona uważną analizą. – Poznaliśmy jego warsztat trenerski, metodologię pracy i wymagania wobec zawodników, ale też jego plan na rozwój drużyny. Decyzja miała więc charakter racjonalny, a nie emocjonalny – zaznaczył w komunikacie Zieliński.

Runjaić, po objęciu sterów w stołecznym klubie od razu wziął się do pracy. Doświadczony trener wie, że poza treningami, dobra atmosfera jest podstawą dobrych wyników, a – jak sam wspomniał – wokół Legii „nagromadzone są czarne chmury”. – Czuję, że jest tutaj negatywna atmosfera, ale nie chcę, żeby przeszła ona na mnie i moje działania w następnych dniach – powiedział w serwisie Legia.net.

Niemiec wziął mikrofon i zaczął śpiewać

Na zgrupowaniu w Austrii szkoleniowiec zadbał o odpowiednią integrację z zawodnikami. Legia Warszawa na Twitterze zamieściła fragment vloga, na którym trener Runjaić zaśpiewał piosenkę „Allez Allez Liverpool”, w której zmienił słowa. – Wybrałem tę piosenkę, bo możemy zaśpiewać ją razem. Gramy razem, pracujemy razem – powiedział do swoich piłkarzy niemiecki trener.

Brzmi ona następująco: „My zdobywamy Polskę, nie zatrzymamy się. Od Gdańska do Krakowa, wygraliśmy, kur..., wiele. Sir Brychczy i sir Deyna, to klubu legendy. Jesteśmy piłkarzami i gramy dla Warszawy”. Po zwrotce do trenera ruszyli piłkarze, którzy jednym głosem zaśpiewali refren: „Allez, allez”.

