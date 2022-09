Były trener klubów Ekstraklasy zawiesił karierę. Obrał nowy, sensacyjny kierunek

Trener Maciej Bartoszek urodził się 12 kwietnia 1977 roku we Włocławku, jednak przez większość swojego życia jest związany z Ciechocinkiem. W tym mieście, w klubie Zdrój Ciechocinek rozpoczął swoją pracę jako szkoleniowiec w zespołach juniorskich. Kiedy w sezonie 2003/04 objął zespół seniorski, w rok wprowadził go do trzeciej ligi.

Kariera trenerska Macieja Bartoszka

Następnie w 2006 roku odszedł do Kani Gostyń, by po paru dniach dołączyć do drugoligowej Unii Janikowo i po roku wrócić do Ciechocinka. Jego kariera zaczęła nabierać tempa w 2010 roku, kiedy objął posadę trenera ekstraklasowego GKS-u Bełchatów. Kiedy w 2011 roku klub nie przedłużył z Bartoszkiem kontraktu, został prezesem Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Ekoskład” Sp. z o.o. w Służewie koło Aleksandrowa Kujawskiego.

Po trzyletnim rozbracie z piłką, do zawodu trenera wrócił w 2014 roku dołączając do ekipy Pelikana Łowicz, z którego odszedł do Legionovii. W 2016 roku został szkoleniowcem Zawiszy Bydgoszcz, a po roku trafił do Chojniczanki Chojnice. Następnie trenował takie kluby jak Korona Kielce dwa razy, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, znów Chojniczanka. Jego ostatnim zespołem była Wisła Płock, z którą rozstał się w 2022 roku.

Sensacyjna deklaracja Macieja Bartoszka. Będzie kandydował w wyborach

Wszystko na to wskazuje, że na kolejny klub, w którym będziemy mogli zobaczyć Macieja Bartoszka będzie trzeba poczekać. Wszystko przez słowa o dot. zawieszenia kariery trenerskiej, które padły w „Misji Futbol” w Przeglądzie Sportowym Onet. – Podjąłem taką decyzję, by w najbliższych wyborach wystartować na burmistrza miasta Ciechocinka – zdradził, dodając, że nie wyklucza powrotu do piłki. – Nie wiem, czy w roli trenera – zaskoczył.

Marcin Bartoszek już w przeszłości był radnym miasta Ciechocinek. Teraz upatruje swoich szans w wyborach na burmistrza tego miasta, po śmierci poprzedniego burmistrza Leszka Dzierżewicza. Przedterminowe wybory zaplanowano na 23 października.

Czytaj też:

Derby Poznania dla Lecha. Mistrzowie Polski minimalnie lepsi od Warty