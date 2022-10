Zmarł Andrzej Magowski. Był piłkarzem i działaczem Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

W wieku 56 lat odszedł od nas nagle Andrzej Magowski – Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej ds. szkoleniowych, trener koordynator i przewodniczący Wydziału Szkolenia.

„Szok i niedowierzanie towarzyszą nam po informacji, która dotarła do nas piątkowego popołudnia. [...] Trudno nam w tej chwili napisać więcej, nasze myśli są obecnie z najbliższymi Andrzeja, którym składamy wyrazy najgłębszego współczucia” – napisano w komunikacie.

Zbigniew Boniek: Smutna wiadomość

Nie jest znana przyczyna śmierci Andrzeja Magowskiego. Działacza K-PZPN pożegnał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. „Smutna wiadomość, porządny, mądry człowiek. Kondolencje dla Rodziny... R.I.P”. – napisał.

Kariera piłkarska i trenerska Andrzeja Magowskiego

Andrzej Magowski urodził się 7 lipca 1966 roku w Bydgoszczy. W przeszłości był piłkarzem występującym na pozycji pomocnika, a po zawieszeniu butów na kołek zajął się trenerką. Działacz pracował także dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z kolei w 2013 roku został trenerem koordynatorem Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a w 2021 roku rozpoczął pełnienie funkcji wiceprezesa ds. szkoleniowych w związku.

W trakcie swojej kariery piłkarskiej Magowski występował w takich drużynach jak: Polonia Bydgoszcz, Elana Toruń, Olimpia Poznań, Igloopol Dębica, Warta Poznań Lechia/Olimpia Gdańsk, czy Pomerania Police. W 1995 roku wyjechał za granicę – do Niemiec, gdzie występował w tamtejszej Regionallidze. Jest to czwarta w hierarchii liga w systemie rozgrywek piłki nożnej w Niemczech, która obecnie składa się z 5 grup. Jest to odpowiednik III ligi w Polsce. U naszych zachodnich sąsiadów występował w takich drużynach jak: VfL Herzlake, VfL Osnabrück, VfL Herzlake.

Po karierze piłkarza zaczął trenować Mień Lipno, Start Radziejów, Pomowiec Kijewo, Unię Solec Kujawski, czy Dąb Barcin.

