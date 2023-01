Legenda odchodzi z Jagiellonii Białystok. Przez to może nawet zakończyć karierę

Ivan Runje stał się niemal żywą legendą Jagiellonii Białystok. Reprezentował jej barwy przez wiele lat, ale na początku stycznia 2023 w końcu rozstał się z klubem. Wszystko ze względu na problemy zdrowotne, przez które niebawem może nawet zakończyć karierę.

Wielkie problemy zdrowotne Ivana Runje

Podlaski klub jeszcze nie wydał w tej sprawie żadnego komunikatu. Z artykułu „Przeglądu Sportowego” wynika jednak, że środkowy obrońca już w zespole Macieja Stolarczyka nie zagra. Miał on rozwiązać swój kontrakt za porozumieniem stron.

Już latem sam zawodnik nie ukrywał, że z jego kolanem jest źle. Wtedy to spakował się i wyjechał do Chorwacji, gdzie pewien znany lekarz miał podjąć próbę wyleczenia go. Runje nie ukrywał wówczas, iż może to być jego ostatnia próba podjęcia walki o możliwość kontynuowania zawodniczej kariery. Kłopoty z nogą męczą go od ponad półtora roku. Ostatni mecz w Ekstraklasie rozegrał 5 kwietnia 2021 roku. Później nie było to możliwe ze względu na urazy.

Ivan Runje prawdopodobnie zakończy karierę

Mimo tego, że klub długo czekał na swojego piłkarza, jednego z liderów i kapitanów, ostatecznie wraz z nim samym podjął decyzję o rozstaniu. Po tym, jak stoper znalazł się w kadrze na obóz przygotowawczy w Opalenicy, minął tydzień i okazało się, że znów nie może on trenować z pełnym obciążeniem. A skoro tak, to w niedalekiej przyszłości tym bardziej nie mógłby profesjonalnie grać w piłkę nożną.

„Teraz Chorwat prawdopodobnie zakończy karierę” – czytamy na łamach „Przeglądu Sportowego. To będzie dla niego tym trudniejsze, że ma dopiero 32 lata. Teoretycznie dałby radę występować na wysokim poziomie jeszcze przez kilka sezonów. Zdrowie jednak kategorycznie mu na to nie pozwala. W rozmowie z portalem sport.tvp.pl rozwiązanie kontraktu z Jagą potwierdził sam piłkarz. – Na 90 proc. to koniec – dodał.

