Media: Młody piłkarz Legii Warszawa na celowniku klubu z Bundesligi. Obserwują go od dawna

Legia Warszawa notuje dobrą passę zwycięstw w PKO BP Ekstraklasie. Po raz ostatni Wojskowi pogubili punkty w listopadzie podczas wyjazdowego spotkania ze Śląskiem Wrocław, gdzie padł remis 0:0. Ostatnia porażka nastąpiła jeszcze później, bo 14 października w Płocku z tamtejszą Wisłą 1:2. Choć stołeczny klub wciąż traci siedem punktów do liderującego Rakowa Częstochowa, to jest jednym z głównych faworytów do mistrzostwa Polski w sezonie 2022/23.

Kluby z Europy zaczęły uważnie przyglądać się dokonaniom Legionistów, a piłkarze stali się rozchwytywani pod kątem transferów do większych klubów. Jednym z nich jest Kacper Tobiasz.

Media: Kacper Tobiasz na radarze klubu z Bundesligi

Nazwisko Kacpra Tobiasza obiegło świat już w takcie mistrzostw świata w Katarze. Co prawda Polak nie znalazł się nawet w oficjalnej kadrze Czesława Michniewicza, jednak ówczesny selekcjoner postanowił zabrać go na zgrupowanie, by pomóc biało-czerwonym w treningach. Tymczasem według doniesień Sebastiana Staszewskiego z Interii Sport 20-latkiem poważnie zainteresowany jest VFL Wolfsburg.

W niemieckim klubie występują już dwaj inni Polacy: Jakub Kamiński i Bartosz Białek. Ten drugi przebywa obecnie na wypożyczeniu w holenderskim Vitesse Arnhem. Włodarze zespołu z Volkswagen-Arena mają obserwować Kacpra Tobiasza już od kilku miesięcy.

Włodarze VFL Wolfsburg pojawili się na meczu Legii

Występy Kacpra Tobiasza mają być dokładnie analizowane przez przedstawicieli „Wilków”. Skauci już kilkukrotnie pojawiali się przy Łazienkowskiej, by patrzeć na umiejętności 20-latka, a podczas ostatniego meczu Legii z Zagłębiem Lubin (2:1) na trybunach w Lubinie zasiadł trener bramkarzy pierwszej drużyny VFL Wolfsburg, Pascal Formann.

Ponadto według doniesień wcześniej wspomnianego dziennikarza bramkarzem Legii Warszawa interesują się także kluby z Anglii i Włoch, jednak najbardziej zdeterminowani do jego pozyskania mają być właśnie „Wilki”.

Kacper Tobiasz pobije rekord transferowy?

To nie pierwszy raz, kiedy zagraniczne kluby wyciągają rękę po usługi Kacpra Tobiasza. Legia Warszawa miała już otrzymywać oferty na poziomie 3-4 milionów euro, jednak przedstawiciele klubu z Łazienkowskiej chcieli dwukrotnie większą kwotę.

Włodarze Wojskowych nie spieszą się także ze sprzedażą swojej młodej gwiazdy, podobnie, jak on sam ma nie być zdeterminowany do jak najszybszego opuszczenia klubu z Warszawy. W biurach Legii nikt ma nie ukrywać, że jeśli dojdzie do transferu Kacpra Tobiasza, to zostanie pobity rekord transferowy Radosława Majeckiego, którego za 7 milionów euro pozyskało AS Monaco.

Czytaj też:

Legia Warszawa ma problem ze swoją gwiazdą. Wymagania jak z piosenki Taco HemingwayaCzytaj też:

Legia Warszawa odpowiada na pytania Szymona Jadczaka. Komunikat stołecznego klubu