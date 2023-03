Piłkarz stracił zęby, żenujące zachowanie gwiazdy. Kuriozalne sceny w meczu Górnik – Legia

Mimo że w starciu Górnika Zabrze z Legią Warszawa nie padło wiele goli, emocji nie brakowało. Niestety dominowały te negatywne...

Emocje w meczu Górnik Zabrze – Legia Warszawa

Mecz od samego początku toczył się w wysokim tempie, co mogło się podobać. Z biegiem czasu coraz większą dominację zaczęła jednak zaznaczać Legia i po kilkunastu minutach zdawało się, że może wyprowadzić zabójczą kontrę. Wtedy zaskakująco źle zagrał Josue. Portugalczyk słynący z posyłania podań „na nos” tym razem fatalnie skiksował, zagrywając w kierunku Kapustki. Choć ten był jeszcze faulowany, Wojskowi gola nie strzelili.

Niedługo potem goście domagali się rzutu karnego po tym, jak rozgrywający uderzył z rzutu wolnego i trafił we Włodarczyka. Ten stojąc nieopodal muru, obrócił się bokiem do nadlatującej piłki i dostał w rękę. Jako że nie zrobił jednak ruchu kończyną do zablokowania strzału, nie powiększył obrysu ciała, a jedynie osłaniał się przed strzałem, arbiter nie podyktował „jedenastki”.

Po dwóch kwadransach w polu karnym warszawian przewrócił się Dadok, co zaowocowało kłótnią między zawodnikami obu ekip oraz sędziego. Powtórki wykazały, że podyktowanie tutaj stałego fragmentu byłoby dużą nadinterpretacją, w związku z czym za chwilę gra została wznowiona.

Tomas Pekhart kluczowy. Awantura w starciu Górnika z Legią

W 37. minucie podopieczni Kosty Runjaica w końcu dopięli swego i wyszli na prowadzenie za sprawą celnego uderzenia Pekharta. Wszystko zaczęło się od straty Mvondo na korzyść Slisza. Za chwilę futbolówka powędrowała do Muciego na prawe skrzydło, a tam rywal pozwolił mu na dośrodkowanie bez większego problemu. Gdy piłka dotarła do czeskiego napastnika, ten uderzył głową i pokonał Bielicę.

Po tej bramce doszło też do kuriozalnej awantury między zawodnikami obu zespołów, a w głównych rolach wystąpili Josue i Mvondo. Pierwszy z wymienionych został szybko otoczony przez swoich kolegów z drużyny, a drugi… No właśnie, nie wiadomo co. Widzieliśmy tylko, jak arbiter analizował sytuację na ekranie VAR, ale z powtórki nie wynikało absolutnie nic. W końcu dał pomocnikowi Górnika żółty kartonik, choć też trudno powiedzieć, z jakiego powodu.

Górnik – Legia. Wybite zęby i czerwona kartka Josue

Do kuriozalnej sytuacji doszło też mniej więcej po godzinie gry, gdy Hurk uderzył Augustyniaka łokciem. W efekcie pomocnik… stracił zęby.

Chwilę później Wojskowi sami sobie narobili problemów, gdy Josue zarobił drugi żółty kartonik w tym spotkaniu. Portugalczyk zachował się bezmyślnie i żenująco, ponieważ postanowił „zanurkować” i wymusić faul. Sędzia to dostrzegł i wyrzucił Portugalczyka z boiska.

Trudno było oprzeć się wrażeniu, że przez wszystkie wyżej opisane historie w meczu Górnika z Legią piłka nożna zeszła na dalszy plan. Stricte sportowej jakości nieco brakowało, a potyczka toczyła się w rwanym rytmie. Żadna ze strony nie stworzyła sobie dogodnej okazji do strzelenia gola – jedynie Pacheco oddał groźny strzał z dystansu, z którym świetnie poradził sobie Hładun – więc mecz zakończył się zwycięstwem warszawian 1:0.

