Rewelacja Ekstraklasy walczy o puchary. Zadziwiające słowa trenera

W obecnym sezonie PKO Ekstraklasy mamy podział na trzy grupy. Raków Częstochowa mocno przewodzi w tabeli. Trzeci Lech Poznań ma tylko siedem punktów przewagi nad ósmym Radomiakiem. Z kolei dziewiąta Stal Mielec ma tyle samo „oczek” przewagi nad przedostatnią Lechią Gdańsk. Jedną z rewelacji sezonu oprócz Widzewa Łódź są także wspomniani radomianie.

Trener Radomiaka Radom o świetniej formie drużyny

Podpisanie Mariusza Lewandowskiego na południu województwa mazowieckiego przyniosło olbrzymie kontrowersje. Były reprezentant Polski przeciętnie radził sobie w Zagłębiu Lubin i Bruk-Bet Termalice Nieciecza. Kibice Radomiaka spodziewali się podobnego scenariusza w swoim klubie. Tymczasem pod wodzą nowego szkoleniowca radomianie radzą sobie nad wyraz dobrze. W rozmowie z TVP Sport opiekun „Zielonych” nawiązywał do przedsezonowych przewidywań w mediach, które skazywały jego drużynę na spadek do pierwszej ligi.

– Wielu specjalistów typowało nasz zespół do spadku. My sobie tym nie zaprzątaliśmy głowy, tylko robiliśmy swoją pracę i tak dalej robimy. Te wyniki, ta gra nie powinny nas rozprężyć, tylko jeszcze bardziej motywować – powiedział Lewandowski.

Mariusz Lewandowski nominowany do nagrody trenera miesiąca

Dobra forma całego zespołu (8. miejsce w tabeli) sprawia, że komplementy padają nie tylko pod adresem zawodników, ale także i trenera. Od początku rundy wiosennej Radomiak nie znalazł pogromcy. To sprawiło, że Lewandowski został nominowany do nagrody trenera miesiąca. Były piłkarz Groclinu Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski czy Szachtara Donieck pozostaje skromny i skupiony na podtrzymaniu dobrej formy całego zespołu.

– Nie ma co świętować. Jest tylko i wyłącznie ciężka praca przed następnymi meczami, bo bardzo szybko można spaść. Ja uczulam zespół, że nie można się rozluźniać. Tylko i wyłącznie dobra gra powinna jeszcze bardziej napędzać drużynę, żeby dawać z siebie jeszcze więcej. Po to zespół i sztab pracują ciężko każdego dnia, żeby to przynosiło efekty. Piłka jest czasami nieprzewidywalna i ma różne rezultaty. Najważniejsza jest idea i sposób, w jaki pracujemy. Najważniejsze, żeby była ta powtarzalność, a ta powtarzalność w ostatnim czasie zaczyna gdzieś być widoczna – stwierdził 66-krotny reprezentant Polski.

Rewelacja PKO Ekstraklasy walczy o europejskie puchary

Radomiak Radomma realną szansę na walkę o europejskie puchary. Najprawdopodobniej klub wróci na swój stadion od przyszłego sezonu. Obiekt przy ulicy Struga od lat jest w przebudowie, lecz w ostatnim czasie prace nabrały tempa.

Czytaj też:

Skandal w polskim klubie. Trener zaatakował prezesaCzytaj też:

Niesamowite bramki w hicie Ekstraklasy. Trafienia godne mistrzostwa Polski