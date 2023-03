Wisła Płock dopięła swego. Gwiazda klubu zostaje w klubie

Kibice Wisły Płock mogą odetchnąć z ulgą. Przedstawiciele klubu poinformowali, że wielka gwiazda przedłużyła kontrakt z zespołem. Rafał Wolski, bo o nim mowa podpisał kontrakt z „Nafciarzami” do 30 czerwca 2025 roku.

– Nie jest żadną tajemnicą, że od dawna zabiegaliśmy o to, by Rafał Wolski został z nami na dłużej. To znakomity piłkarz, jakich na rynku jest zwyczajnie bardzo mało. Potrafi zrobić różnicę, zagrać niekonwencjonalnie, błyskotliwie – powiedział dyrektor sportowy klubu Paweł Magdoń.

Prezes Wisły Płock: Płock potrafi być atrakcyjnym miejscem do pracy

Z kolei prezes Wisły Płock Tomasz Marzec stwierdził, że przedłużenie kontraktu z Rafałem Wolskim udowadnia, że klub potrafi być atrakcyjnym miejscem do pracy i rozwoju dla czołowego polskiego piłkarza. – Zależało nam na tym, żeby został tu na kolejne sezony, bo każdy zdaje sobie sprawę, jakiej klasy jest graczem. Tacy zawodnicy, jak on, ściągają ludzi na trybuny, dla nich ogląda się mecze piłkarskie. Dlatego uważam, że jego zostanie to duży sukces i jednocześnie sygnał, że warto obdarzać się wzajemnym zaufaniem – dodał.

W barwach Wisły Płock Rafał Wolski zadebiutował 4 marca 2021 roku przeciwko Stali Mielec. Od tamtej pory ofensywny pomocnik jest kluczową postacią Nafciarzy. – Cieszę się, że zostaję w Wiśle Płock. Jestem wdzięczny klubowi i kibicom za kredyt zaufania, jakim zostałem przez nich obdarzony. Dlatego od początku mojej przygody w Płocku, staram się dawać z siebie wszystko, bo czuję duże wsparcie – powiedział po podpisaniu kontraktu.

– Jestem ofensywnym piłkarzem, który lubi atakować i kreować grę. Tutaj mogę to robić. Chcę być dalej ważną częścią układanki sztabu szkoleniowego. Powstaje tu piękny stadion i dołożę wszelkich starań, aby swoją grą pomóc go w najbliższych miesiącach wypełnić – dodał.

twitter

CV Rafała Wolskiego

W zeszłym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy Rafał Wolski rozegrał dwadzieścia sześć meczów, w których zdobył cztery bramki i zanotował siedem asyst. W bieżących rozgrywkach zaliczył dziewiętnaście występów oraz po sześć goli i ostatnich podań.

Pomocnik urodził się 10 listopada 1992 roku w Kozienicach, a jako nastolatek trafił do Legii Warszawa. Zdobył z nią dwa Puchary Polski, a w międzyczasie zadebiutował także w dorosłej reprezentacji, w której ma obecnie na koncie siedem meczów. W kolejnych latach występował we włoskich klubach, takich jak ACF Fiorentina i SSC Bari oraz w belgijskim KV Mechelen. Do polskiej ligi wrócił w połowie sezonu 2015/2016 i występował w Wiśle Kraków i Lechii Gdańsk.

Czytaj też:

Niesamowite bramki w hicie Ekstraklasy. Trafienia godne mistrzostwa PolskiCzytaj też:

Lider Lechii Gdańsk zabrał głos ws. zwolnienia Marcina Kaczmarka. Trudno o lepszą „laurkę” dla klubu