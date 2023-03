Ultimatum dla trenera w Ekstraklasie. Przekonujące zwycięstwo lub zwolnienie

Trudno wyobrazić sobie sezon Ekstraklasy bez licznych roszad na stanowisku trenerskim. Plotki na temat zmian szkoleniowców nie ustają przez cały rok. Często są to tylko luźne spekulacje. Co innego, gdy wyniki klubów same zmuszają opinię publiczną do dyskusji. Już niedługo może dojść do zmiany trenera w Zabrzu.

Ultimatum dla trenera Górnika Zabrze

Bartosch Gaul dołączył do Górnika Zabrze przed obecnym sezonem zastępując Jana Urbana. Niemiecki trener polskiego pochodzenia miał w CV pracę w strukturach młodzieżowych Schalke 04 Gelsenkirchen i FSV Mainz. Przychodząc po paru latach pracy w rezerwach drugiego z klubów oczekiwano po nim wprowadzenia świeżego spojrzenia na grę Górnika. Tak się nie stało. Zabrzanie grają bardzo słabo zajmując przedostatnią pozycję w tabeli.

Jak informuje „Dziennik Zachodni” Gaul początkowo miał zostać zwolniony w poniedziałek, 14 marca. Po spotkaniu plany uległy minimalnej zmianie. Niemiec otrzymał ultimatum. Dobre, przekonujące zwycięstwo w meczu z Wisłą Płock pozwoli mu zatrzymać posadę. Jeśli tego nie zrobi, na Śląsku rozpoczną się poszukiwania nowego szkoleniowca. Dodatkowo sytuację podkręciła rozmowa dyrektora sportowego klubu Łukasza Milika z Canal+, w której nie opowiedział się jednoznacznie za aktualnym szkoleniowcem.

Trudno jednoznacznie stwierdzić co kryje się pod określeniem „przekonujące zwycięstwo”. Od wznowienia rundy jesiennej Górnik wygrał tylko raz – ze Stalą Mielec. Doliczając do tego dwa remisy (z Radomiakiem Radom i Lechią Gdańsk) wychodzi na to, że Zabrzanie ugrali od końca stycznia zaledwie pięć punktów.

Potencjalni następcy Bartoscha Gaula w Górniku Zabrze

Wobec spekulacji na temat przyszłości Gaula w Zabrzu powstała już dyskusja na temat potencjalnego następcy. Mówi się o Bartoszu Grzelaku, byłym trenerze szwedzkiego AIK Solna oraz o Piotrze Stokowcu. Do 15. Korony Kielce, zajmującej pierwsze miejsce niezagrożone spadkiem, Górnik traci punkt.

