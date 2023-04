PKO BP Ekstraklasa nie dla TVP? Złe wiadomości dla odbiorców

To już kolejny sezon, kiedy TVP Sport ma podpisaną umowę z Canal Plus, w której świetle posiadają możliwość na puszczanie jednego meczu PKO BP Ekstraklasy w kolejce. W najbliższym czasie może się to zmienić, ponieważ prezes Telewizji Polskiej Mateusz Matyszkowicz w odróżnieniu od swojego poprzednika, zdecydowanie ostrożniej spogląda na finanse. Według najnowszych doniesień umowa może w najbliższym czasie ulec zmianie.

Canal Plus podpisał rekordową umowę na pokazywanie meczów PKO BP Ekstraklasy

Zwycięstwo Canal Plus w przetargu na transmitowanie spotkań PKO BP Ekstraklasy było miażdżące. W świetle nowej mowy telewizja ma wypłacić klubom kwotę rzędu 324 mln zł rocznie. Oznacza to, że jej wartość łącznie jest bliska sumy 1,3 mld zł. Jednym z najważniejszych rywali C+ w walce o prawa była platforma Viaplay, której mocno zależało na zwycięstwie w tym roku.

— Wejście na rynek Viaplay rzeczywiście stworzyło dodatkową konkurencję, zwłaszcza że nadawca był aktywny na rynku praw w Europie i zainteresowany także rozgrywkami Ekstraklasy. Ostatecznie jednak, jak rozumiem, sytuacja biznesowa spowodowała, że podmiot ten nie wziął udziału w naszym przetargu. (...) Finalnie z Canal+ otrzymaliśmy najwyższą w historii ofertę. Przy dzisiejszych realiach — kryzysie gospodarczym i w sytuacji obniżania kontraktów przez nadawców w Europie — tak duży wzrost wartości umowy ma szczególne znaczenie — powiedział w listopadzie 2022 roku prezes Ekstraklasa SA. Marcin Animucki.

TVP może nie uzyskać sublicencji na pokazywanie meczów PKO BP Ekstraklasy

Poprzedni prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski mocno nalegał na uzyskanie sublicencji od Canal Plus na pokazywanie chociaż jednego meczu w PKO BP Ekstraklasie na kolejkę i udało mu się osiągnąć porozumienie. Jego następca Mateusz Matyszkowicz złożył ofertę C+, aczkolwiek wg doniesień sport.pl absolutnie nie spełnia ona ich oczekiwań i na tę chwilę nie ma możliwości, by doszli do porozumienia.

Szef TVP twierdzi, iż oglądalność meczów PKO BP Ekstraklasy na antenie TVP SPort osiągała przeciętnie ok. 250 tys. widzów miesięcznie, co jest nieprzyzwoitym wynikiem. Sezon 2023/24 w ramach nowej umowy z nadawcą telewizyjnym rozpocznie się 21 lipca.

Czytaj też:

Marek Papszun zostanie w Rakowie Częstochowa? Jasna deklaracja dyrektora sportowego klubuCzytaj też:

Nowy trener Lechii Gdańsk pewny swego. „Kibice zauważą różnicę w grze drużyny”