Zaskakująca opinia Grzegorza Schetyny o Śląsku Wrocław. Padły kontrowersyjne słowa

Grzegorz Schetyna polityk i znany miłośnik piłki nożnej, wypowiedział się na temat sytuacji Śląska Wrocław. W takcie rozmowy zauważył, że choć klub jest aktualnie bliski spadku do Fortuna 1. Ligi, jest to dobrze zarządzana drużyna.

Grzegorz Schetyna skomentował sytuację Śląska Wrocław

W trakcie rozmowy Grzegorz Schetyna wyraził swoje spostrzeżenia na temat sytuacji Śląska Wrocław, zwracając uwagę na wyniki sportowe, jak i na zarządzanie klubem. Mimo obecnych trudności, z którymi zmaga się dolnośląska ekipa, polityk uważa, że klub ma dobrą strukturę organizacyjną.

— Jestem kibicem, czuję się związany i trzymam kciuki. Nie jestem żadną eminencją, ten klub jest dobrze zorganizowany. Ci, którzy są odpowiedzialni za mistrzostwo Polski 11 lat temu, dzisiaj go prowadzą. Może z trochę innym skutkiem, ale wierzę, że sobie poradzą, wierzę, że Śląsk Wrocław nie spadnie do I ligi — mówił polityk Koalicji Obywatelskiej, który od wielu lat jest kibicem Śląska Wrocław.

Grzegorz Schetyna sprzeciwia się zrzucaniu winy na zarząd Śląska Wrocław

Polityk nie ukrywał jednak, że sytuacja Śląska Wrocław na boisku jest niepokojąca, jednak nie widzi powodów do zrzucania całej winy na zarząd. Jego zdaniem klub jest w dobrych rękach i wierzy w jego utrzymanie na najwyższym szczeblu polskich rozgrywek klubowych, choć zawiodły aspekty sportowe.

— To dobrze zarządzany klub. Wszystko wygląda bardzo poważnie. Zawiodła strona sportowa. (...) Pewnie po sezonie lepiej będzie o to pytać zarząd, sztab trenerski. Ja ciągle uważam, że dopóki piłka w grze i jest szansa na utrzymanie, to trzeba o nie walczyć. Myślę, że doświadczenie tego roku jest bezcenne do tego, by przemodelować sytuację w klubie i mieć nowy pomysł na przyszłość – dodał Grzegorz Schetyna.

