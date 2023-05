Nadchodzą wielkie zmiany w Śląsku Wrocław. Klub może zmienić właściciela

Śląsk Wrocław jest najbliższy spadku z PKO BP Ekstraklasy od chwili degradacji Miedzi Legnica i Lechii Gdańsk. Klub ze stolicy województwa dolnośląskiego boryka się z dużymi problemami zarówno na tle finansowym, jak i sportowym. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie może dojść do piorunujących zmian na szczycie w siedzibach klubowych wrocławian. Według najnowszych doniesień na horyzoncie pojawiła się umowa z nowym właścicielem.

Śląsk Wrocław może zmienić właściciela

W dalszym ciągu posiadaczem 99 proc. akcji Śląska Wrocław są władze miasta. Zgodnie z bilansem finansowym z 2022 roku klub był stratny ponad 20 mln zł. Jednym z dużych problemów dolnośląskiego zespołu jest fakt, iż w dalszym ciągu ma ważne kontrakty z trzema trenerami: Piotrem Tworkiem, Ivanem Djurdjeviciem oraz Jackiem Magierą, który niedawno w trybie awaryjnym zastąpił zwolnionego Serba. Jakiś czas temu prezydent miasta Jacek Sutryk powiedział, że w klubie nadejdą gruntowne zmiany.

Wszystko wskazuje na to, że jego słowa nie były rzucane na wiatr. „Super Express” donosi, że na tę chwilę w zaawansowanym stadium przebiegają rozmowy z nowymi potencjalnymi inwestorami, którzy są zainteresowani zakupem akcji Śląska Wrocław. Chodzi o fundusze inwestycyjne, które posiadają udziały w innych europejskich klubach za granicą. Na tę chwilę nie wiadomo, o którego inwestora chodzi.

– Rozmowy są zaawansowane. Na tyle, że można powiedzieć, iż je kończymy. W trakcie negocjacji ustaliliśmy bardzo ważne dla nas sprawy. Wszystko wskazuje na to, że uda się sfinalizować transakcję – mówił dziennikowi jeden z miejskich urzędników.

Media: Warunki sprzedaży Śląska Wrocław zostały opracowane

Zgodnie z doniesieniami tabloidu nowi inwestorzy mają nie zważać na fakt, iż Śląsk Wrocław może spaść z PKO BP Ekstraklasy. Mają dokładnie opracowany długofalowy plan na to, jak powinien funkcjonować klub. Warto dodać, iż opracowane zostały już warunki potencjalnej sprzedaży klubu.

Władze Wrocławia chcą zapewnić sobie mniejszościowe udziały w spółce, a nowy inwestor nie będzie mógł zmienić nazwy klubu oraz przenosić go do innego miasta. Innym z jego obowiązków będzie finansowanie klubu w określonym czasie. Jednym z najważniejszych punktów w umowie jest to, że jeśli kupiec podejmie decyzję o rezygnacji z projektu, to prawo pierwokupu otrzyma miasto.

