Kapitan klubu Ekstraklasy może odejść. „Mam kilka ofert z kraju i zagranicy”

Kamil Pestka do Cracovii przychodził jako 16-latek, a ten sezon rozpoczął ten sezon jako kapitan Pasów. Niestety rozwój 24-latka zatrzymała kontuzja w sierpniu 2022 roku podczas meczu ze Śląskiem Wrocław. Jak się okazało boczny obrońca zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, co było z jednoznaczne, z tym że to już dla zawodnika koniec sezonu.

Kamil Pestka wraca po ciężkiej kontuzji

W wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego” Kamil Pestka poinformował, że już w tygodniu zaczął treningi z drużyną, ale bez gier. – Do końca sezonu zostały dwie kolejki. Nie chcę ryzykować, zacząłem spokojnie. Czuję się bardzo dobrze i to w zasadzie tyle – dodał.

Boczny obrońca przyznał, że ma duży głód gry, ale poprzednia kontuzja kostki nauczyła go, by zachować chłodną głowę. – Na pewno chciałoby się trochę więcej, bo kolano bardzo dobrze reaguje na obciążenia i nie boli. I pewnie mógłbym robić więcej, ale jak mówiłem – chcę spokojnie wejść do treningowego rytmu, by zminimalizować jakiekolwiek ryzyko – podkreślił.

Kamil Pestka: Mam kilka ofert z kraju i zagranicy

Być może to był ostatni sezon Kamila Pestki w Cracovii. 30 czerwca wygasa jego kontrakt z klubem i wciąż nie wiadomo, co czeka 24-latka. Od jakiegoś czasu mówi się o zainteresowaniu czołówki, czyli Rakowa, Legii czy Lecha Poznań. – Mam kilka ofert z kraju i z klubów zagranicznych. Nie zamykam się na żadne rozwiązanie – pozostanie w Cracovii lub odejście. Sprawa jest otwarta – zdradził.

– No jasne, wybiorę najlepszą opcję dla siebie. Którą? Nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć – dodał.

Kapitan Cracovii: Decyzję podejmę po sezonie

Ponadto Kamil Pestka rozważa ewentualny transfer za granicę. – Zdaję sprawę, po jakiej kontuzji wracam, ale rozważam też wariant zagraniczny. W zależności od tego, jaka to byłaby propozycja – podkreślił.

Lewy obrońca wypowiedział się, kiedy ostatecznie podejmie decyzję dot. swojej przyszłości. – Pewnie już po sezonie, ale bliżej jego zakończenia niż startu nowego. Też nie będę czekał w nieskończoność. Muszę zdecydować, bo zaczyna się okres przygotowawczy – zakończył.

