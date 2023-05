Piłkarz Śląska Wrocław odpowiada na zarzuty Gikiewicza. „Porozumiewamy się bez problemów”

W PKO Ekstraklasie pozostała już tylko jedna niewiadoma, jeśli chodzi o spadek. Miedź Legnica i Lechia Gdańsk pogodziły się ze spadkiem do Fortuna 1. Ligi. Nadal nie wiadomo, kto będzie trzecim relegowanym. Śląsk Wrocław od dawna zajmuje newralgiczną, pozycję, lecz do Wisły Płock traci zaledwie dwa „oczka”.

Petr Schwarz reaguje na słowa Łukasza Gikiewicza

Wraz z biegiem sezonu toczyła się dyskusja nt. słabej formy Śląska. Wrocławianie jeszcze w sezonie 2021/2022 rywalizowali w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Teraz ponownie muszą walczyć o utrzymanie, z tym wyjątkiem, że w obecnych rozgrywkach PKO Ekstraklasy spisują się jeszcze gorzej niż rok temu. Łukasz Gikiewicz zwracał uwagę na fakt, że sprowadzeni obcokrajowcy, szczególnie Hiszpanie, nie utożsamiają się z klubem. Przez to kuleje zgranie zespołu, a w konsekwencji jego wyniki.

Na słowa byłego napastnika Śląska zareagował Petr Schwarz. Obecny pomocnik klubu ze stolicy województwa dolnośląskiego nie zgadza się ze zdaniem Polaka. Czech w rozmowie z TVP Sport stwierdził, że hiszpańskich zawodników cechuje inny charakter, lecz mimo to angażują się w życie klubu tak jak każdy inny. Piłkarz wierzy, że zdołają jeszcze utrzymać się na najwyższym szczeblu ligowym.

– Nie chciałbym wypowiadać się za nich, ale nie zgadzam się z tą opinią. Każdy z nich chce pomóc drużynie, żaden z nich nie chce przegrywać. Popełniane przez nich błędy to inna sprawa, każdy je robi i na pewno nikt nie popełnia ich specjalnie. Jeśli natomiast chodzi o zachowanie, to być może mają trochę inny charakter, ponieważ byli wychowywani w innej kulturze. W szatni nie ma żadnego kłopotu z komunikacją, porozumiewamy się bez problemów. Nie uważam, by to był powód obecnej sytuacji. Mimo słabych wyników, jesteśmy razem i wierzymy, że wyjdziemy z tej opresji – powiedział Schwarz.

Śląsk Wrocław walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie

Śląsk Wrocław zmierzy się z Miedzią Legnica w meczu 33. kolejki Ekstraklasy. Z kolei Wisła Płock podejmie Raków Częstochowa. Przeciwny obu zespołów znają już swoją pozycję w tabeli co sprawia, że Śląsk i Wisła mają szansę na trzy punkty.

