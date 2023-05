Duży talent wyjedzie z PKO BP Ekstraklasy? Polski piłkarz może trafić do Serie A

Bartosz Slisz ma 24 lata i wydaje się, że to odpowiedni moment, żeby spróbować swoich sił w zagranicznej lidze. Pomocnik na co dzień grający dla Legii Warszawa pochodzi z Rybnika, a poza swoim rodzinnym miastem, występował także w PKO BP Ekstraklasie w barwach Zagłębia Lubin. W stołecznym klubie występuje od 2020 roku.

Bartosz Slisz we włoskiej Serie A lub hiszpańskiej LaLiga?

Może się okazać, że pomocnik Legii już tego lata zmieni pracodawcę. Po solidny sezonie w polskiej lidze wzrosło zainteresowanie Sliszem. Takie informacje przekazało TVP Sport w tekście autorstwa Piotra Kamienieckiego.

„Pomocnik pod wodzą Kosty Runjaica rozwinął się i stał się ważną postacią stołecznej drużyny. W tym sezonie 24-latek rozegrał 36 spotkań, w których spędził na boisku 3150 minut. W tym czasie miał trzy asysty. W kontekście wychowanka RKP Rybnik dyskutuje się też o powołaniu do reprezentacji Polski. Slisz ma za sobą jeden występ w biało-czerwonych barwach. Debiut nastąpił we wrześniu 2021 roku za kadencji Paulo Sousy”. – czytamy na stronie TVP Sport.

Jakie kluby chcą mieć u siebie Polaka? Okazuje się, że Slisz wzbudza spore zainteresowanie w różnych miejscach Europy. Mowa jednak o najsilniejszych ligach na Starym Kontynencie. Zapytania pod adres Legii o polskiego gracza napłynęły zarówno z Hiszpanii (LaLiga), Italii (Serie A), jak i francuskiego drugoligowca z uznaną marką, Girondins Bordeaux.

Kolejny Polak na Półwyspie Apenińskim?

Wydaje się, że Italia to ciekawy kierunek dla polskich piłkarzy. Wielką markę w Serie A wyrobił sobie przez ponad dekadę Piotr Zieliński. W Italii można również oglądać „polską” Spezię, w której występuje trio: Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski i Arkadiusz Reca.

Graczami z Serie A, przynajmniej do końca sezonu 2022/23 są również Bartosz Bereszyński czy Paweł Dawidowicz. Nie należy też zapominać o duecie z Juventusu, Arkadiuszu Miliku i Wojciechu Szczęsnym. AS Roma ma za to w kadrze Nicolę Zalewskiego i młodziutkiego Jordana Majchrzaka. Polska kolonia jest zatem pokaźna.

