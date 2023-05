Jak on to zrobił?! Wybrano najpiękniejszego gola sezonu 2022/23 w Ekstraklasie

Za nami kolejne wielkie święto polskiego futbolu, a mianowicie Gala Ekstraklasy, na której nagradzano najlepszych zawodników sezonu 2022/23. Jedną z kategorii była ta dotycząca najpiękniej zdobytej bramki w całych rozgrywkach. Mimo ogromnej konkurencji statuetka za ten wyczyn znów powędrowała do Fabiana Piaseckiego z Rakowa Częstochowa.

Fabian Piasecki strzelił najpiękniejszego gola Ekstraklasy w sezonie 2022/23

„Znów”, bo przed rokiem to również ten zawodnik zwyciężył w konkursie na najbardziej urodziwe trafienie do siatki. Wtedy napastnik reprezentował jeszcze barwy Śląska Wrocław, z którego przeniósł się do ekipy Medalików ubiegłego lata.

Tym razem snajper popisał się fantastycznym strzałem z powietrza. Po dośrodkowaniu z prawej skrzydła złożył się do uderzenia nożycami i okazało się, że była to najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć w starciu z Radomiakiem. – Te pozornie najtrudniejsze gole czasem bywają najłatwiejsze – stwierdził, odbierając statuetkę.

Mecz, w którym Piasecki popisał się tym znakomitym uderzeniem, odbył się 17 września, a Medaliki wygrały wówczas 3:0. Oprócz napastnika, bramki zdobywali także Stratos Svarnas oraz Ivi Lopez.

Wszystkie nagrody Gali Ekstraklasy 2022/23

Numer sezonu LOTTO: 738 minut bez straty gola – Vladan Kovacević (Raków Częstochowa)

Młodzieżowiec sezonu: Ariel Mosór (Piast Gliwice)

Turbokozak sezonu: Patryk Dziczek (Piast Gliwice)

Gol sezonu: Fabian Piasecki (Raków Częstochowa)

Bramkarz sezonu: Vladan Kovacević (Raków Częstochowa)

Obrońca sezonu: Fran Tudor (Raków Częstochowa)

Pomocnik sezonu: Josue Pesqueira (Legia Warszawa)

Napastnik sezonu: Marc Gual (Jagiellonia Białystok)

Trener sezonu: Marek Papszun (Raków Częstochowa)

Piłkarz sezonu: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

