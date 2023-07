Lech Poznań załatał dziurę w defensywie. Do klubu trafił zawodnik ze spadkowicza Ligue 1

Kluczową pozycją, którą Lech Poznań musiał wzmocnić przed startującym sezonem był środek obrony. Kontrakt Lubomira Satki nie został przedłużony i ten wraz z początkiem lipca opuścił ekipę Kolejorza, Bartosz Salamon jest zawieszony po uzyskaniu pozytywnego wyniku na kontroli antydopingowej i wciąż czeka na wyniki próbki „B”, a Filip Dagerstal leczy uraz.

Przedstawicielom Kolejorza udało się wyciągnąć defensora ze spadkowicza Ligue 1 – Angers SCO. Miha Blazić, bo o nim mowa w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji rozegrał 24 mecze, w których strzelił dwa gole (przeciwko RC Strasbourg oraz RC Lens). Dodatkowo wystąpił dwa razy w krajowym pucharze, zdobywając jedną bramkę w starciu z FCOSK 06.

Lech Poznań ma nowego obrońcę

Słoweński stoper podpisał z Kolejorzem dwuletni kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku. – Miha jest stoperem, który ma wzmocnić naszą linię defensywy. Przed nami długi sezon, wiele spotkań do rozegrania. Jest to doświadczony zawodnik z wieloma występami czy to w reprezentacji, czy to w europejskich pucharach. Oczywiście w przeszłości grał w takich klubach jak Ferencvarosi. Teraz pozyskujemy tego piłkarza po jego grze w lidze francuskiej – stwierdził dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa.

Miha Blazić: Lech to dla mnie najważniejszy klub w Polsce

Miha Blazić tuż po testach udał się na zgrupowanie drużyny do Wronek i razem z Kolejorzem rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. – Dla mnie Lech to najważniejszy klub w Polsce, który ma wspaniałych kibiców. Śledziłem grę zespołu w zeszłym sezonie w europejskich pucharach czy rok wcześniej, kiedy sięgaliście po mistrzostwo Polski. To dla mnie duży krok w karierze i cieszę się, że tutaj trafiłem – powiedział w klubowych mediach nowy nabytek Kolejorza.

– Ludzie, miasto i wszystko, co tutaj się dzieje. Mam same pozytywne wrażenia od momentu, kiedy tutaj przyjechałem – dodał.

Słoweniec najwięcej spotkań rozegrał w węgierskim Ferencvarosi TC, z którym grał m.in. w Lidze Mistrzów, przeciwko m.in. FC Barcelonie, Juventusowi, czy Dynamie Kijów oraz Lidze Europy w starciach z Realem Betis, Bayerem Leverkusen czy Celticiem Glasgow. Obrońca jest także reprezentantem swojego kraju. Na swoim koncie ma 25 meczów w kadrze Słowenii.

