Jacek Góralski wróci do Ekstraklasy? W czołowym polskim klubie zwolniło się miejsce

Jacek Góralski od jakiegoś czasu pozostaje bez klubu. Niestety m.in. kontuzje przeszkodziły mu w zrobieniu kariery w Bundeslidze, do której trafił przed sezonem. W związku z tym pojawiły się plotki, że były piłkarz VfL Bochum może wrócić do Polski.

Jacek Góralski może wrócić do Polski

W kontekście jego transferu mówiło się o czołowych klubach PKO BP Ekstraklasy, a także... Wisły Kraków, która występuje na zapleczu elity. Wszystko jednak wskazuje, że „Góral” dołączy do czołowego polskiego klubu, który walczy o najwyższe cele, a niedawno jeszcze grał w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.

Według informacji Adama Sławińskiego z „Kanału Sportowego” pomocnik może niebawem trafić do Pogoni Szczecin. Portowcy odpadli w czwartek 17 sierpnia z wyżej notowanym KAA Gent. Mimo fatalnego pierwszego spotkania, w którym ulegli 0:5 pozostawili po sobie dobre wrażenie i wygrali 2:1 w rewanżu. Co prawda klub już nie gra w europejskich pucharach, ale wciąż walczy o najwyższe cele w Ekstraklasie i pucharze.

W czołowym polskim klubie zrobiło się miejsce

Tę informację potwierdził Daniel Trzepacz z portalu pogonsportnet.pl, ale nie wierzył, że może dojść do tego transferu. – Jakiś tydzień temu pojawiły się plotki, że Pogoń jest zainteresowana Jackiem Góralskim (jeszcze przed rozwiązaniem umowy w Niemczech). Uznałem, za bzdurę, bo gdzie miałby blokować miejsce Mateuszowi Łęgowskiemu – napisał dziennikarz.

Jednak w obliczu transferu młodego piłkarza do włoskiej US Salernitana 1919, która występuje w Serie A zrobiło się miejsce dla reprezentanta Polski. Potwierdza to wymowny wpis Trzepacza, który udostępnił swój poprzedni wpis i dopisał „blisko”.

Jacek Góralski w przeszłości występował w Ekstraklasie. Bronił barw Wisły Płock i Jagiellonii Białystok, w których rozegrał łącznie 57 meczów i zdobył w nich 3 gole oraz zanotował 5 asyst.

