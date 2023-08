Kamil Glik jednak zagra w Ekstraklasie? Media: Trwają zakulisowe rozmowy

W ostatnim czasie bardzo dużo informacji pojawia się na temat Kamila Glika. Do niedawna ostoja reprezentacji Polski od 1 lipca pozostaje bez klubu. Do mediów przebijają się informacje, że defensor mógłby wrócić do Polski. Niedawno Tomasz Ćwiąkała poinformował, że usługi piłkarza zostały zaoferowane Legii Warszawa, ale z tego transferu miał zrezygnować... stołeczny klub. – Kamil Glik został zaproponowany Legii i odrzucony ze względów sportowych. Finansowo spokojnie był w zasięgu. Trochę się dziwię po ostatnich meczach – oznajmił dziennikarz Canal+.

Kamil Glik jednak zagra w Ekstraklasie? Nowe informacje

Teraz więcej informacji nt. ruchów obozu Kamila Glika przekazał w programie Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk. – Z tego, co słyszę, Glik był proponowany nie tylko Legii, ale również Rakowowi, Pogoni i Piastowi, ale z różnych względów było weto w tych klubach – zdradził.

Jednak znalazł się jeden klub, który może być potencjalnie zainteresowany ściągnięciem w swoje szeregi Kamila Glika. – Toczą się rozmowy między Widzewem Łódź a Kamilem Glikiem ws. potencjalnego transferu. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dniach – poinformował dziennikarz Meczyków, a na swoim Twitterze uszczegółowił te wieści dotyczące kontaktu 35-latka z łódzkim klubem.

„Poszło zapytanie. Są wstępne, zakulisowe rozmowy. Widzew się zastanawia. Temat musiałby się potoczyć szybko. Trudno mi ocenić, na ile to (z kilku powodów) realne do zrealizowania. Natomiast dla Widzewa to byłaby duża rzecz” – czytamy.

W Polsce Kamil Glik grał w latach 2008 – 2010 w ekipie Piasta Gliwice, Stamtąd trafił do US Palermo, gdzie spędził pół roku i został wypożyczony do Bari. Z klubu w Sycylii trafił do Torino. Tam występował przez pięć lat i dorobił się opaski kapitańskiej. W 2016 roku przetransferowany został do AS Monaco, skąd po czterech sezonach przeniósł się do Benevento. Tam spędził trzy lata i rozegrał 84 mecze, z czego 36 było w Serie A.

