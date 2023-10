Wzruszający gest kibiców Jagiellonii Białystok. Tysiące pluszaków na murawie stadionu

Starcie Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa jawiło się jako hit kolejki. Drużyna z Podlasia prezentuje w tym sezonie solidny futbol. Z kolei Wojskowi przed dziesiątą serią spotkań nie zaznali jeszcze porażki w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. To Białostocczanie okazali się pierwszymi ligowymi pogromcami wicemistrza Polski. Wygrali 2:0, czym mocno zaskoczyli fanów futbolu w naszym kraju.

Pluszowe misie zasypały stadion Jagiellonii Białystok

Bramki dla Dumy Podlasia zdobyli Jose Naranjo i Jesus Imaz. To z pewnością poprawiło humory mieszkańców Białegostoku na cały tydzień. Oprócz wyniku sportowego i ważnych trzech punktów Jagiellonia ma także dodatkowy powód do zadowolenia. Klub gościł w niedzielny wieczór akcję „Dorzuć Misie” organizowaną przez Fundację „Sport Moją Szansą”. Podobne inicjatywy można było w przeszłość dostrzec na innych stadionach Ekstraklasy np. w Częstochowie czy Kielcach.

W przerwie meczu na podany przez spikera sygnał kibice rzucili w kierunku murawy tysiące pluszowych misiów. W jednej chwili na stadionie pojawił się deszcz zabawek. Służby organizacyjne miały mnóstwo roboty, by pozbierać je do czasu wznowienia rywalizacji piłkarzy. Według doniesień portalu goal.pl łącznie na murawę mogło spaść nawet sto tysięcy misiów. To ważne, gdyż za każdego misia organizator akcji zadeklarował wpłatę pięciu złotych na dowolny cel charytatywny wybrany przez klub. Jagiellonia zdecydowała się na wsparcie Fundacji Naszpikowani. To oznacza, że na jej konto wpadnie nawet pół miliona złotych. Co więcej, wszystkie misie zostaną rozdane potrzebującym dzieciom w różnych placówkach na terenie Polski.

twitter

Jagiellonia walczy w PKO Ekstraklasie

Jagiellonia Białystok dzięki zwycięstwu awansowała na czwarte miejsce w tabeli Ekstraklasy. Z wynikiem 19 punktów traci trzy „oczka” do lidera Śląska Wrocław i jedno do wicelidera z Warszawy. Warto dodać, że prowadzący w tabeli zespół Jacka Magiery rozegrał o jeden mecz więcej niż większość konkurentów.

Czytaj też:

Polski piłkarz chciał opuścić zgrupowanie. Powstrzymał go Robert LewandowskiCzytaj też:

Czesław Michniewicz zwolniony z Abha FC. Krótka przygoda byłego selekcjonera