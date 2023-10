Jacek Magiera i Erik Exposito komentują, co stało się w meczu z Legią. „Niesamowite”

Śląsk Wrocław rozbił warszawską Legię 4:0 a bramki strzelali kolejno Petr Schwarz, Erik Exposito, Piotr Samiec-Talar i jeszcze raz Exposito. Zwycięstwo w tym meczu sprawiło, że WKS awansował na fotel lidera PKO BP Ekstraklasy. Jakby nie patrzeć spora presja ciążyła na gospodarzach, bo do tego spotkania Jacek Magiera podchodził jako trener miesiąca, a odpowiednio Erik Exposito jako zawodnik miesiąca.

Jacek Magiera zabrał głos po meczu z Legią Warszawa

Po tym spotkaniu przebieg tego spotkania na konferencji prasowej skomentował trener Śląska Wrocław. – Nie ma co podsumowywać, wszystko było widać na boisku. Drużyna zagrała świetny mecz i czapki z głów za to, co zrobiła szczególnie po przerwie. To jest dla kibiców Śląska chyba najwspanialszy wieczór, jeśli chodzi o występy drużyny na tym stadionie – powiedział.

– Cały stadion wypełniony kibicami po brzegi, znakomity doping, za który dziękuję wszystkim sympatykom WKS-u. Stworzyli niesamowitą atmosferę i zostało to docenione również przez piłkarzy, którzy odwdzięczyli się takimi golami i świetnymi akcjami – dodał.

Trener Śląska Wrocław podziękował kibicom rywali

Ten mecz miał także dodatkowy ładunek emocjonalny dla szkoleniowca Śląska Wrocław, który przez wiele lat był piłkarzem i szkoleniowcem Legii. Jako zawodnik Magiera rozegrał łącznie 176 meczów w barwach Wojskowych w latach 1997-2006, a następnie był kilkukrotnie trenerem. W latach 2006-13 jako asystent, zastępował także pierwszego szkoleniowca (2010 i 2012), prowadził rezerwy (2014-15), żeby w końcu przejąć rolę „jedynki” w latach 2016-17.

– Dziękuję również kibicom Legii za to, w jaki sposób docenili mnie i skandowali moje imię i nazwisko. To dla mnie szczególnie, bo wiem, jak trudno zaskarbić sobie u nich sympatię i szacunek. Po prostu dziękuję za to, że wszyscy stworzyliśmy piłkarskie święto – kontynuował.

Tylko jedno słowo cisnęło się na usta Erika Exposito

Na temat przebiegu tego spotkania wypowiedział się także Erik Exposito, czyli jeden z najlepszych graczy Śląska Wrocław. Tylko jedno słowo cisnęło mu się na usta. – Niesamowite. Niesamowity mecz, niesamowici kibice, niesamowity wieczór. Jesteśmy przeszczęśliwi – powiedział, cytowany przez klubowe media.

– Dziękuję kibicom! Nieśli nas przez cały mecz, to było coś niesamowitego. Jesteśmy jedną wielką rodziną i jesteśmy w tym razem. Za tydzień z Ruchem kontynuujemy naszą grę. Chcemy wrócić w ten ciąg wygrywania i pokonywać każdego następnego rywala. Najważniejsze są zawsze trzy punkty i na to liczymy za tydzień – zakończył.

Czytaj też:

Legia Warszawa ukarana za mecz z AZ Alkmaar! UEFA wydała oświadczenieCzytaj też:

Szokujące wyznanie Josue ws. afery w Alkmaar. Przedstawił nowe fakty