Wielkie zmiany w Rakowie Częstochowa. To może być przełom

We wrześniu bieżącego roku władze Rakowa Częstochowa poinformowały o zakończeniu współpracy z ówczesnym dyrektorem sportowym Robertem Grafem. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, mistrzowie Polski stopniowo rozwijają klub i po dłuższym czasie podpisano kontrakt z młodym, ale doświadczonym człowiekiem.

Raków Częstochowa zatrudnił najmłodszego dyrektora sportowego w Ekstraklasie

Samuel Cardenas mimo młodego wieku ma bardzo bogate CV. Przed pracą w belgijskim klubie szlifował swoje umiejętności w Southampton FC, Schalke 04 Gelsenkirchen i Budapest Honved. Następnie rozpoczął przygodę zawodową w Stuttgarter Kickers, a później we wspomnianym KAA Gent, w którym pracował od 2020 roku. Ponadto posiada podwójne obywatelstwo niemieckie i meksykańskie oraz biegle posługuje się czterema językami. 28-latek zostanie najmłodszym dyrektorem sportowym w PKO BP Ekstraklasie.

„Samuel Cárdenas objął stanowisko dyrektora sportowego mistrzów Polski! Nowy dyrektor sportowy Rakowa przez ostatnie trzy lata pracował w belgijskim KAA Gent, najpierw jako skaut, a następnie jako szef działu skautingu, odpowiadając za strategię transferową i negocjacje kontraktowe belgijskiego klubu. Wcześniej pracował jako skaut w Southampton FC, Schalke 04 i Honved FC. Był także trenerem akademii i dyrektorem skautingu w Stuttgarter Kickers” – czytamy w oficjalnym komunikacie Rakowa Częstochowa.

twitter

Klub, w którym wcześniej pracował nowy dyrektor sportowy mistrzów Polski to czempion belgijskiej ekstraklasy z 2015 roku. Trzykrotnie zajmował również drugie miejsce w lidze, jednak działo się to na przestrzeni długiego czasu (1955, 2010 i 2020 r.). Wielokrotnie sięgali po puchar Belgii oraz są regularnymi uczestnikami faz grupowych europejskich pucharów. W poprzednim sezonie KAA Gent dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy.

Czytaj też:

Historyczny wynik Rakowa. Nadzieje zostały podtrzymaneCzytaj też:

Dwa gole w hicie Ekstraklasy. Śląsk nie dał rady pokonać Rakowa