Lech Poznań zadecydował w sprawie Johna van den Broma. Wszystko już jasne

O takim scenariuszu mówiło się już od dawna, lecz tuż przed świętami słowa przeszły w czyny. John van den Brom będzie już dłużej szkoleniowcem Kolejorza. Na oficjalnej stronie Lecha Poznań pojawił się komunikat dotyczący zwolnienia trenera, który jeszcze całkiem niedawno święcił z tą drużyną duże sukcesy. Nieudana runda wiosenna sprawiła jednak, że postanowiono rozstać się z Holendrem.

John van den Brom zwolniony

Jego największą zasługą dla drużyny z Wielkopolski jest zdecydowanie dojście do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy w sezonie 2022/23. Wtedy to poznaniacy pod wodzą Johna van den Broma pokonali między innymi Villarreal (w fazie grupowej), a następnie poradzili sobie z takimi ekipami jak Djurgardens IF czy FK Bodo/Glimt. Niestety obecne rozgrywki nie były już tak udane dla Kolejorza. Tym razem odpadł już w eliminacjach do LKE po dwumeczu ze Spartakiem Trnawa, a w lidze traci 8 punktów do prowadzącego Śląska Wrocław.

Oficjalne oświadczenie Lecha w sprawie rozstania z 57-latkiem pojawiło się dzień po kolejnej wpadce w Ekstraklasie. 16 grudnia zespół ten rozgrywał mecz z Radomiakiem i choć prowadził 2:0, gospodarze zdołali odrobić straty w samej końcówce i doprowadzić od remisu. To jednak nie to spotkanie przelało czarę goryczy. Czarne chmury zbierały się nad Holendrem już od dawna.

– Od dłuższego czasu analizowaliśmy sytuację i doszliśmy do wniosku, że to będzie w tym momencie najlepsze rozwiązanie – powiedział Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Kolejorza, cytowany w oficjalnym komunikacie. – Potrzebujemy impulsu, który pozwoli wydobyć olbrzymi potencjał, jaki drzemie w piłkarzach, których mamy w kadrze pierwszej drużyny. Uznaliśmy, że to nie moment na rewolucję na ławce trenerskiej i wywracanie wszystkiego do góry nogami – dodał działacz. W efekcie nowym trenerem Lecha został Mariusz Rumak, który ostatnio pracował w klubowej akademii, a przed laty samodzielnie prowadził pierwszy zespół (2012-2014).

