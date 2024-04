Ogromny regres Legii Warszawa. Tylko jedna drużyna z gorszym wynikiem

Obecnie Legia Warszawa zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli ze stratą siedmiu punktów do liderującej Jagiellonii Białystok oraz trzech „oczek” do trzeciego Lecha Poznań. Drużyna wciąż ma spore szanse na czołową trójkę, ale zarząd klubu zdecydował się na zmianę trenera. Kostę Runjaicia zastąpił Goncalo Feio, który zadebiutuje jako szkoleniowiec Legii już w sobotę, kiedy wicemistrzowie Polski zagrają z mistrzem kraju, czyli Rakowem Częstochowa. Obie ekipy mają wspólny mianownik. Mowa o sporym regresie punktowym w stosunku do poprzedniego sezonu.

Legia i Raków z największą obniżką punktową

W poprzednim sezonie Legia oraz Raków nadawały ton rywalizacji w PKO Ekstraklasie. Szczególnie wysoko poprzeczkę zawiesili częstochowianie, którzy pod wodzą Marka Papszuna wygrywali mnóstwo meczów. Legia punktowała na wysokim poziomie, ale finalnie musiała zadowolić się drugim miejscem w kraju.

Teraz obie ekipy muszą drżeć o ligowe podium, a ich zdecydowanie słabszy sezon pokazują statystyki punktowe. Specjalną tabelę na platformie X przedstawił Cezary Kawecki, zajmujący się piłkarskimi liczbami. Wynika z niej, iż Legia po 27 kolejkach ma 11 „oczek” mniej niż miała na tym samym etapie poprzedniej kampanii. Trzeba to uznawać za spory regres, a gorszy pod tym względem jest tylko Raków (17 punktów mniej). Na przeciwnym biegunie są wyżej wspomniana Jagiellonia oraz Śląsk Wrocław (dwie drużyny, które zanotowały przyrost 19 punktów).

W tym sezonie Legia wygrała 12 spotkań, zremisowała 9 i przegrała 6. W oczy rzuca się przede wszystkim słabsza postawa w tym roku kalendarzowym, która była jedną z przyczyn zwolnienia Kosty Runjaicia. Legia nie potrafiła ustabilizować się na wysokim poziomie.

Goncalo Feio spróbuje ratować sytuację

W obecnej sytuacji Legia marzy chociaż o tym, aby zakończyć sezon na ligowym podium. Jak podkreślił dyrektor sportowy Jacek Zieliński, to cel podstawowy, a główne założenie jest takie, by drużyna mogła się rozwinąć w perspektywie długoterminowej. Trzeba przyznać, że Goncalo Feio przejmuje zespół w trudnym momencie. Wicemistrzowie Polski i tak mogą się cieszyć, że mimo nienajlepszej postawy, mają szansę na zajęcie miejsca w czołowej trójce. Najbliższy mecz z Rakowem da odpowiedź na kilka istotnych pytań.

