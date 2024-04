Nowy trener Legii wspomina przeszłość i bije się w pierś. „Jeden duży błąd”

Legia Warszawa dokonuje ważnych zmian na siedem kolejek przed końcem sezonu ligowego. We wtorek Kosta Runjaić został zwolniony z funkcji pierwszego trenera, a dzień później klub oficjalnie poinformował, iż na jego następcę wybrano Goncalo Feio. Na debiutanckiej konferencji prasowej Portugalczyk odniósł się do swojego trudnego charakteru.

Goncalo Feio: Popełniłem duży błąd

Feio wrócił do Legii po kilku latach. Wcześniej pracował w klubowej akademii, a na dobre rozwinął się w Rakowie Częstochowa i Motorze Lublin. W Lublinie doprowadził zespół do Fortuna I ligi i zostawił w czołówce. W międzyczasie jednak sporo mówiło się o jego kuriozalnych zachowaniach. Najpoważniejszym było spięcie z prezesem, w efekcie czego trener uderzył go kuwetą na dokumenty i rozciął mu głowę.

Najpewniej do tego wydarzenia wrócił w swoich wspomnieniach Portugalczyk podczas pierwszej konferencji prasowej w roli szkoleniowca Legii.

– Jestem człowiekiem, który popełnił błędy. Jeden duży błąd. Nie zmienię tego. Poniosłem różne konsekwencje. Natomiast jestem człowiekiem wyciągającym wnioski. Jestem osobą, która najpierw wymaga od siebie, że potem wymagać od innych – powiedział Goncalo Feio.

Po chwili jeszcze bardziej 34-latek rozwinął swoją wypowiedź. Zdaje sobie sprawę, że jego charakter jest trudny do zniesienia, ale zamierza się poprawić.

– To na mnie ciąży odpowiedzialność. Ale tutaj ważniejsze od słów będą czyny. Nie ma lepszego stanowiska, jak bycie trenerem Legii, aby swoimi czynami i zachowaniem udowodnić, że ludzie potrafią się zmieniać i rozwijać. Jako trener nie spotkałem się z negatywnymi opiniami z Waszej strony, jako człowiek bywało różnie. Rozumiem to i akceptuję. Ale też jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem i patrzę w przeszłość z dumą, choć wiem, że w życiu najważniejsze jest to, co przed nami – dodał Feio.

Trudne zadanie przed Feio

Utalentowany szkoleniowiec przejmuje wicemistrzów Polski w newralgicznym momencie. Legia Warszawa traci do podium ligowego trzy punkty, a do lidera siedem „oczek”. Celem podstawowym postawionym przez dyrektora Jacka Zielińskiego jest ukończenie sezonu w czołowej trójce. Cel nadrzędny to natomiast długofalowy rozwój drużyny.

Pierwszy mecz Legii z nowym trenerem odbędzie się 13 kwietnia. Feio przyjedzie na dobrze znany sobie teren, bo stołeczny zespół czeka mecz w Częstochowie z miejscowym Rakowem.

