Nowe informacje nt. Daniego Ramireza. Piłkarz zabrał głos po dramacie

Podczas niedzielnego meczu PKO BP Ekstraklasy pomiędzy ŁKS-em Łódź a Lechem Poznań doszło do dramatycznej sytuacji. Dani Ramirez, piłkarz gospodarzy w pierwszej połowie spotkania nagle upadł na murawę. Pierwszą osobą, która ruszyła mu na ratunek był Mikael Ishak. Kapitan Kolejorza błyskawicznie doskoczył do bezwładnie upadającego na murawę Hiszpana. Chwilę później na murawie zameldowały się służby medyczne, które udzieliły pierwszej pomocy zawodnikowi.

Nowe informacje nt. Daniego Ramireza

Ramirez opuścił murawę na noszach. W tym samym czasie Hiszpan podniósł rękę w stronę kibiców i wyciągnął kciukiem, co mogło trochę uspokoić wszystkich kibiców na stadionie i przed telewizorami. Ostatecznie mecz zakończył się 3:2 dla Lecha Poznań. W międzyczasie piłkarz ŁKS-u został zabrany na badania.

Jako pierwszy nowe informacje nt. stanu zdrowia Daniego Ramireza podał Marcin Matuszewski, czyli agent piłkarza. Dobrymi wieściami podzielił się w serwisie X (dawniej Twitter). "Dani napisał, że wszystko raczej powinno być OK. Ufff" – czytamy.

twitter

Dani Ramirez przerwał milczenie

Teraz sam piłkarz zdradził, jak się czuje. Dani Ramirez wrzucił relację na swojego Instagrama, gdzie napisał. "Wszystko ze mną w porządku. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Czas na odpoczynek, wrócę silniejszy. Najważniejsze, że nic poważnego się nie stało" – czytamy. Instastories udostępniła w serwisie X Marta Olżewska, rzecznik prasowa ŁKS-u Łódź.

Dani Ramirez jest jednym z najlepszych piłkarzy ŁKS-u Łódź. Dotychczas zdobył siedem bramek i dodał do tego dwie asysty. Mimo to klub ma ogromne problemy w PKO BP Ekstraklasie. Po porażce 2:3 z Lechem Poznań łodzianie zajmują siedemnaste miejsce z dorobkiem 21 pkt. Oznacza to, że drużyna Marcina Matysiaka traci aż dziesięć punktów do znajdującej się nad strefą spadkową Warty Poznań.

twitter

Łodzianie mają trudny kalendarz, przypomnijmy, że zagrają jeszcze w tym sezonie z Górnikiem Zabrze, Śląskiem Wrocław, Piastem Gliwice, Zagłębiem Lubin i Stalą Mielec. Nie wiadomo, kiedy Dani Ramirez będzie w stanie pomóc swojej drużynie na boisku.

Czytaj też:

Sensacyjny transfer Rakowa. Weteran Ekstraklasy na ratunek mistrzowi PolskiCzytaj też:

To będzie nowy trener Lecha Poznań? Dla nich sytuacja wydaje się jasna