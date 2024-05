Wielki powrót trenera do mistrza Polski? „99 procent”

– Według moich informacji Marek Papszun na 99 procent wróci do Rakowa Częstochowa. Jego asystentem będzie Artur Węska. Ale trzeba oczywiście poczekać na oficjalną wiadomość – powiedział Tomasz Włodarczyk, dziennikarz portalu Meczyki.pl podczas programu poświęconemu odejściu Dawida Szwargi ze stanowiska szkoleniowca Rakowa.

Nieoczekiwana decyzja ws. Dawida Szwargi

Przypomnijmy, że we wtorek poinformowano, iż do nowego sezonu Raków przystąpi już z nowym szkoleniowcem na pokładzie. Początkowo zapewniano, że Dawid Szwarga może być spokojny o swoją posadę, ale mimo wszystko zdecydowano się na inny ruch. Na pewno mają na to wpływ wyniki aktualnego mistrza Polski.

Raków z ostatnich pięciu meczów przegrał aż trzy. Do tego zaliczył jedno zwycięstwo i jeden remis. To sprawia, że oddalił się nieco od walki o ligowe podium. Obecnie zajmuje w tabeli PKO Ekstraklasy siódmą lokatę z dorobkiem 49 punktów. Spośród 31 spotkań w obecnym sezonie wygrał 13. Jeszcze jesienią Szwarga wprowadził zespół z Częstochowy do fazy grupowej Ligi Europy, ale potem jego podopieczni nie zbierali już pochlebnych recenzji.

Marek Papszun na ratunek

Dość nieoczekiwanie do klubu ma powrócić Marek Papszun. To trener, który zbudował potęgę Rakowa. Pracował w tym klubie w latach 2016-2023, zaczynając od trzeciego poziomu rozgrywkowego, a kończąc z mistrzostwem Polski i dwoma pucharami kraju. Przed rozpoczęciem sezonu 2023/24 sam postanowił odejść. W międzyczasie był kandydatem do objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Polski.

Papszuna wymieniano też w gronie faworytów do przejęcia kilku renomowanych zespołów zza granicy. Ostatecznie nic z tego nie wynikło. W kwietniu były szkoleniowiec Rakowa gościł w Częstochowie na meczu swojej byłej drużyny. Być może nie był to przypadek. Według portalu Meczyki.pl właściciel klubu Michał Świerczewski robi wszystko, by ponownie Papszun wrócił na ławkę trenerską.

