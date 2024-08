Trzęsienie ziemi w czołowym polskim klubie. „Otrzymał atrakcyjną ofertę”

„Jens Gustafsson przestaje pełnić obowiązki I trenera Pogoni Szczecin. Szkoleniowiec otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę z ekstraklasowego klubu z Arabii Saudyjskiej, zaakceptował ją i uzgodnił z Pogonią warunki rozstania” – czytamy w komunikacie Pogoni Szczecin.

Gustafsson z dwoma czwartymi miejscami

Gustafsson został trenerem Pogoni Szczecin w czerwcu 2022 roku. Wiązano z nim spore nadzieje. 45-latek ma w swoim CV m.in. pracę z młodzieżową reprezentacją Szwecji. Pod jego wodzą Portowcy dwukrotnie zajmowali w rozgrywkach ligowych czwarte miejsce. Nie do końca był to zadowalający wynik dla kibiców.

Szwedzki szkoleniowiec mógł przejść do historii w poprzednim sezonie, kiedy dotarł z Pogonią do finału Pucharu Polski. W spotkaniu o to trofeum zawodnicy ze Szczecina nie potrafili jednak ograć Wisły Kraków i pozostał niesmak.

Tłumaczą odejście Gustafssona

Sezon 2024/2025 dopiero się rozkręca, a Pogoń będzie musiała szukać nowego trenera. Klub nie chciał zatrzymywać Gustafssona na siłę, gdy ten otrzymał bardzo dobrą ofertę z lepszej ligi.

– Jens znalazł się w sytuacji, w której nie moglibyśmy mu odmówić. Otrzymał świetną ofertę, idzie do ligi, w której grają topowi w skali świata piłkarze. Dla nas to również powód do dumy, że kolejny trener, który pracował w Pogoni, trafia do klubu z silniejszej ligi – powiedział dyrektor pionu sportowego Pogoni Dariusz Adamczuk cytowany przez klubowy portal.

Gustafsson prowadził Pogoń w 87 spotkaniach, w których zanotował 44 zwycięstwa, 18 remisów i 25 porażek. Pod jego wodzą klub występował w europejskich pucharach, ale nie potrafił przedostać się do fazy grupowej. Obecnie Pogoń w PKO Ekstraklasie zajmuje czwartą pozycję z dorobkiem siedmiu punktów.

