Były trener Barcelony tajemniczo o Messim: Lepiej, żeby ludzie nie znali prawdy

Ernesto Valverde kierował FC Barceloną w latach 2017-2020. W tym czasie dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Hiszpanii oraz sięgnął po Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Klub zwolnił go w momencie, gdy Duma Katalonii miała zapewniony udział w fazie pucharowej Ligi Mistrzów i przewodziła stawce w La Liga.

Valverde udzielił ostatnio wywiadu na antenie stacji EITB. W programie „El Dia de Manana” zapytano go o pogłoski na temat jego rzekomej kłótni z Lionelem Messim w czasie, gdy był jeszcze trenerem klubu z Camp Nou. O tych spekulacjach przypomniała „Marca”. – Nie mogę powiedzieć, co się stało – odpowiedział enigmatycznie. – Lepiej, żeby ludzie nie wiedzieli, jacy jesteśmy – przyznał. – Lepiej, żeby ludzie nie znali prawdy – dodał.

Szkoleniowiec nie wyklucza, że wróci do pracy trenera. – Ale musiałby to być inny projekt, coś stymulującego i motywującego – wyjaśnił. Valverde przyznał zarazem, że po rozwiązaniu kontraktu z FC Barceloną chciał poświęcić czas na podróże, ale jego plany pokrzyżowała pandemia. – W tej chwili nie wiem, co będę dalej robił – dodał.

Czytaj też:

Skandaliczne zachowanie podczas Pucharu Ukrainy. Piłkarze i trener zaatakowali sędziego