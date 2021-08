Leo Messi aklimatyzuje się w Paryżu. Kiedy debiut Argentyńczyka?

Niedawno Leo Messi niespodziewanie odszedł z Barcelony. Klub nie mógł przedłużyć z nim kontraktu ze względu na problemy finansowe. Wolnym zawodnikiem od razu zainteresowało się PSG i w ciągu paru dni zakontraktowało Argentyńczyka. To pierwsza taka sytuacja w karierze tego piłkarza, dla którego opuszczenie Blaugrany to wielki smutek, ale z drugiej strony przenosiny do Paryża to nowe, pozytywne doznanie.

„Cieszę się każdą chwilą”

Leo Messi przyznawał wcześniej, że odejście z Barcelony było dla niego trudnym przeżyciem. Nie zmienia to jednak faktu, że przyjście do nowego klubu jest dla Argentyńczyka ekscytującym doznaniem. – To moje pierwsze tego typu doświadczenie poza Barceloną. To niesamowite uczucie. Cieszę się każdą chwilą i nie mogę się doczekać początku tej przygody – powiedział legendarny zawodnik Blaugrany w rozmowie z beIN Sports. – Bardzo się cieszę, że będę mógł zagrać o boku Neymara, ponieważ długo żyliśmy daleko od siebie. Oczywiście czekam też na możliwość gry z innymi zawodnikami. PSG ma świetny skład gotowy walczyć o najwyższe cele – dodał Messi.

Kiedy debiut Messiego?

Leo Messi nie miał możliwości trenowania przez cały sezon przygotowawczy. Miał na to wpływ turniej Copa America i zawirowania związane z transferem do PSG. Dodatkowo Argentyńczyk ciągle szuka nowego domu w Paryżu. Dlatego też Messi nie wystąpi w najbliższym spotkaniu z Brest. Jego debiut jest natomiast planowany na 29 sierpnia (mecz z Reims na wyjeździe).

Czytaj też:

Prezydent FC Barcelony ujawnił dług klubu. Wskazał też winnych